О чем пишут в мире: кризис Турция-Нидерланды, жизнь за пределами Земли

РИА Новости Украина

Дипломатический кризис в отношениях Турции и Нидерландов. Самой обсуждаемой темой этого дня стала эскалация напряженности в отношениях между Анкарой и Амстердамом.

Власти Нидерландов не дали министру по делам семьи Турции Фатме Бетюль Сайян Кайя выступить на митинге в поддержку президента страны Тайипа Эрдогана. Она прибыла из Германии в город Роттердам на автомобиле. Ее машине перекрыли дорогу у резиденции генконсульства Турции. Позже министра объявили "нежелательным иностранцем" и выпроводили в сопровождении полиции обратно к границе с ФРГ.

Ранее голландские власти запретили посадку в стране самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. У турецкого консульства собрались демонстранты – представители турецкой диаспоры в Нидерландах. Полиция применила против них дубинки, к разгону митингующих была привлечена конная полиция.

По информации немецкого таблоида Bild, один из турецких депутатов призвал демонстрантов не расходиться, пока они не увидят министра. Как пишет газета Guardian, ранее премьер Нидерландов Марк Рютте говорил, что Амстердам и Анкара могли бы попытаться найти "приемлемое решение", однако, по его словам, Турция не уважает правила, касающиеся публичных собраний.

Увольнение строптивого. Министерство юстиции США в субботу уволило прокурора в штате Нью-Йорк Прита Бхарару, который ранее отказался уйти в отставку добровольно. Об увольнении чиновник сообщил в своем микроблоге Twitter.

Днем ранее американский минюст потребовал уйти в отставку 46 прокуроров, которые были назначены бывшим президентом США Бараком Обамой. В их числе оказался и Бхарара. Практика увольнения при новой администрации прокуроров, назначенных прежним президентом, в США является общепринятой.

Американские СМИ отмечают, что в ноябре прошлого года нью-йоркский прокурор встретился с выигравшим президентские выборы Дональдом Трампом, и тогда, как заявляет Бхарара, Трамп заверил его, что тот останется на занимаемой должности. В четверг помощник президента позвонил в офис прокурора. Как пишет газета New York Times, не совсем ясно, был ли этот звонок попыткой объяснить изменение намерений Трампа или желанием обсудить какие-то другие вопросы.

По информации издания, в США существуют специальные протоколы, регламентирующие прямое общение президента с федеральными прокурорами. Источники газеты заявляют, что Бхарара проинформировал советника министра юстиции Джеффа Сешнса о том, что Трамп пытался связаться с ним, и он не ответил на его звонки именно из-за этих протоколов. Бхарара известен тем, что вел ряд громких дел, в частности, связанных с россиянами.

Светлое будущее юной правозащитницы. Самая молодая лауреатка Нобелевской премии в истории, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, пережившая покушение боевиков "Талибана", сообщила, что получила предложение пройти обучение в одном из британских вузов. Об этом на своих передовицах пишут ведущие британские СМИ.

В настоящий момент 19-летняя ученица готовится к сдаче экзаменов в своей школе для девочек в Бирмингеме. Малала не уточнила, какое именно учебное заведение направило ей соответствующее предложение, но в то же время рассказала, что в случае поступления в этот университет она будет учить политику, философию и экономику.

Между тем, как сообщает издание Daily Mail, Малала ранее уже подала документы на поступление в колледж Оксфордского университета Леди-Маргарет-Холл, где училась ее кумир – экс-премьер Пакистана Беназир Бхутто.

Помимо получения высшего образования девушка намерена продолжать работу в Фонде Малалы, учрежденном в поддержку образования для девочек.

Жизнь за пределами нашей планеты реальна? Тысячи людей будут жить в плавучих космических колониях, обращающихся вокруг Земли, уже через 20 лет, утверждает глава одного из проектов Британского межпланетного общества (BIS) Джерри Стоун. И если жизнь в космосе кажется не очень привлекательной для некоторых, то эксперт, наоборот, уверен, что она может быть более здоровой, чем на нашей планете.

В частности, в космосе увеличится продолжительность нашей жизни, вдобавок к этому люди станут физически расти выше. Автор книги One Small Step ("Один маленький шаг") о высадках на Луну и другие члены общества проводили исследование на тему того, каким образом человечество могло бы жить в космосе в многочисленных масштабах.

Как пишет газета Independent, в ходе предстоящего выступления на "Британской неделе науки" в Абердине Стоун объявит, что мы близки к тому моменту, когда такие космические колонии смогут быть построены. Для этого, по его мнению, будут использоваться материалы, добытые на Луне и на астероидах. Обеспечение энергии будет производиться при помощи солнечных батарей. В космос переедет даже производство, которое получит выгоду за счет невесомости и большого количества солнечной энергии.

В то же время многое будет зависеть от частных компаний, которые могли бы обеспечить дешевый и надежный доступ к космосу.