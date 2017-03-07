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    Ле Пен и Макрон идут вровень в предвыборных опросах во Франции

    (обновлено: )9610
    Согласно данным проведенного опроса, во втором туре лидер "Национального фронта" Ле Пен уступает как Макрону, так и Фийону с результатом 40% - 60%.
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    Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон сохраняют лидерство в ходе избирательной кампании во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV и издания Express.

    Предвыборный ролик Марин Ле Пен
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    Предвыборный ролик Марин Ле Пен: об исламистах и "потерянной" Франции

    В первом туре за Ле Пен готовы проголосовать 26% респондентов, за Макрона — 25,5%. Третьим остается кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон — 19%.

    Кандидат от правящей Соцпартии, бывший министр образования Бенуа Амон может получить 13,5%, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон — 12%.

    Во втором туре Ле Пен уступает как Макрону, так и Фийону с результатом 40% — 60%.

    Репрезентативный опрос Elabe проведен 5-6 марта, в нем приняли участие 1 тысяча человек.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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