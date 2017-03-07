Ле Пен и Макрон идут вровень в предвыборных опросах во Франции

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон сохраняют лидерство в ходе избирательной кампании во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV и издания Express.

В первом туре за Ле Пен готовы проголосовать 26% респондентов, за Макрона — 25,5%. Третьим остается кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон — 19%.

Кандидат от правящей Соцпартии, бывший министр образования Бенуа Амон может получить 13,5%, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон — 12%.

Во втором туре Ле Пен уступает как Макрону, так и Фийону с результатом 40% — 60%.

Репрезентативный опрос Elabe проведен 5-6 марта, в нем приняли участие 1 тысяча человек.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.