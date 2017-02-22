Помощнице Марин Ле Пен предъявлены обвинения по делу о найме в ЕП – СМИ

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Главе партийного кабинета лидера французской партии "Национальный фронт" Катрин Гризе в среду предъявлены обвинения в рамках расследования фиктивного найма в качестве помощника европарламентария, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в судебных органах.

В среду сообщалось, что французские власти допросили двух членов команды лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, Гризе и телохранителя Тьери Лежье в рамках расследования их фиктивного найма в качестве помощников европарламентария. Допрос прошел в парижском пригороде Нантер, его проводили полицейские антикоррупционного отдела.

Собеседник агентства уточнил, что ассистенту Ле Пен предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием. По его данным, Лежье после допроса был отпущен без предъявления обвинений.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тысячи евро необходимо вернуть до 28 февраля.

Адвокат Ле Пен Марсель Кессальди заявил, что намерен оспорить это требование в Европейском суде. Он также сказал, что выдвинутое требование является "политически мотивированным шагом". Сообщалось, что Ле Пен обратилась в прокуратуру Брюсселя с иском против главы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и генерального секретаря ЕП Клауса Велле.

Согласно последним опросам, Марин Ле Пен является фаворитом первого тура президентских выборов, который пройдет во Франции 23 апреля. Во втором туре, запланированном на 7 мая, как ожидается, лидер Нацфронта уступит экс-премьеру Франсуа Фийону с результатом 43-57. Если ее соперником станет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, то Ле Пен также потерпит поражение с результатом 40 против 60.