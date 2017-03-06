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    Разрыв в первом туре выборов между Ле Пен и Макроном сокращается - опрос

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    Согласно данным проведенного опроса, в первом туре Ле Пен набирает 26,5% голосов, против 25,5% у Макрона, поддержка которого среди электората выросла на один процентный пункт.
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    Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Разрыв в первом туре президентских выборов во Франции между лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывшим министром экономики Эммануэлем Макроном сокращается до одного процентного пункта, свидетельствуют данные опроса института IFOP.

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Войти в XXI век". Программа Макрона на президентских выборах во Франции

    По данным опроса, в первом туре выборов Ле Пен набирает 26,5% голосов, потеряв половину процентного пункта, против 25,5% у Макрона, поддержка которого среди электората выросла на один процентный пункт.

    Бывший премьер-министр Франсуа Фийон заметно теряет шансы на успешное выступление в первом туре выборов, где за него планируют голосовать 19% респондентов.

    В случае выхода во второй тур выборов Ле Пен и Макрона лидер "Нацфронта" с 39% голосов безоговорочно уступает своему сопернику, который набирает 61%.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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