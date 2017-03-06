Разрыв в первом туре выборов между Ле Пен и Макроном сокращается - опрос

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Разрыв в первом туре президентских выборов во Франции между лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и бывшим министром экономики Эммануэлем Макроном сокращается до одного процентного пункта, свидетельствуют данные опроса института IFOP.

По данным опроса, в первом туре выборов Ле Пен набирает 26,5% голосов, потеряв половину процентного пункта, против 25,5% у Макрона, поддержка которого среди электората выросла на один процентный пункт.

Бывший премьер-министр Франсуа Фийон заметно теряет шансы на успешное выступление в первом туре выборов, где за него планируют голосовать 19% респондентов.

В случае выхода во второй тур выборов Ле Пен и Макрона лидер "Нацфронта" с 39% голосов безоговорочно уступает своему сопернику, который набирает 61%.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.