Рейтинг Макрона растет на боязни французов радикальных перемен - эксперт

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики Эммануэль Макрон подверг критике заявления своего соперника в борьбе за президентское кресло, экс-премьера Франсуа Фийона за слова о "политическом убийстве", отметив, что тот утратил чувство реальности.

На вопрос, повлияли ли скандалы и взаимные обвинения кандидатов на их рейтинги, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил политолог-международник Олег Волошин.

"Макрон преуспевает из-за общего страха пока еще не настолько утонувшего в кризисе, но все больше уходящего в кризис французского общества, боязни каких-то радикальных перемен. И все-таки Макрон ассоциируется с переменами, но какими-то добрыми, а Марин Ле Пен ассоциируется с грозными переменами. Хотя вот сегодня в NYT — рупоре либерализма западного — я прочитал колонку одного серьезного публициста, и он пишет, что Ле Пен при всех своих нюансах, она — гораздо честнее, чем Трамп, и многие ее высказывания, в отличие от высказываний Трампа, они не оторваны от реальности, они действительно заставляют посмотреть на корень проблемы, например, проблему миграции в ЕС", — отметил политолог.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.