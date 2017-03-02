"Яичное нападение" на кандидата в президенты Франции Макрона

Неизвестный "снайпер" попал яйцом в голову одного из фаворитов президентской гонки во Франции бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

В среду экс-министр и основатель движения "Вперед" посетил сельскохозяйственную выставку в Париже.

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На ролике видно, что метко брошенное яйцо попадает прямо в лицо Макрону, к которому тут же бросился один из телохранителей, укрыв его от возможного нападения.

Местные СМИ отмечают, что похожий эпизод произошел в июне, когда Макрон посещал город Монтрёй на севере страны.

Ранее сообщалось, что во время недавнего выступления действующего президента Франции Франсуа Олланда жандарм-снайпер произвел случайный выстрел, в результате которого ранил двух человек.