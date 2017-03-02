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    "Яичное нападение" на кандидата в президенты Франции Макрона

    (обновлено: )24
    Метко брошенное яйцо попадает прямо в лицо Макрону, к которому тут же бросился один из телохранителей, укрыв его от возможного нападения. Кандидат в президенты не в первый раз становится жертвой "яичного нападения".
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    Неизвестный "снайпер" попал яйцом в голову одного из фаворитов президентской гонки во Франции бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

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    В среду экс-министр и основатель движения "Вперед" посетил сельскохозяйственную выставку в Париже.

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    На ролике видно, что метко брошенное яйцо попадает прямо в лицо Макрону, к которому тут же бросился один из телохранителей, укрыв его от возможного нападения.

    Местные СМИ отмечают, что похожий эпизод произошел в июне, когда Макрон посещал город Монтрёй на севере страны.

    Ранее сообщалось, что во время недавнего выступления действующего президента Франции Франсуа Олланда жандарм-снайпер произвел случайный выстрел, в результате которого ранил двух человек. 

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