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    В мире

    Разрыв между Ле Пен и Макроном сокращается - опрос

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    Согласно данным проведенного исследования, Марин Ле Пен продолжает лидировать в первом туре с 26% голосов, однако Макрон отстает от нее всего на 1,5 процентных пункта (24,5%).
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    Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Разрыв между лидером крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министром экономики Эммануэлем Макроном в первом туре выборов президента Франции сокращается, свидетельствуют данные исследования компании Ifop.

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    Согласно результатам последнего опроса, проведенного по заказу газеты Paris Match и радиостанции Sud Radio, Марин Ле Пен продолжает лидировать в первом туре с 26% голосов, однако возглавляющий центристское движение "Вперед" Макрон отстает от нее всего на 1,5 процентных пункта (24,5%). Результаты Макрона по сравнению с предыдущим опросом в пятницу увеличились на один процентный пункт.

    Франсуа Фийон идет в опросе на третьем месте: за бывшего премьер-министра готовы проголосовать 20% избирателей.

    Во втором туре выборов Макрон уверенно побеждает Ле Пен, набирая 62% голосов против 38% у своей соперницы.

    Опрос проводился с 23 по 27 февраля, в нем приняли участие 1404 человек, внесенные в списки избирателей.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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