Разрыв между Ле Пен и Макроном сокращается - опрос

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Разрыв между лидером крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министром экономики Эммануэлем Макроном в первом туре выборов президента Франции сокращается, свидетельствуют данные исследования компании Ifop.

Согласно результатам последнего опроса, проведенного по заказу газеты Paris Match и радиостанции Sud Radio, Марин Ле Пен продолжает лидировать в первом туре с 26% голосов, однако возглавляющий центристское движение "Вперед" Макрон отстает от нее всего на 1,5 процентных пункта (24,5%). Результаты Макрона по сравнению с предыдущим опросом в пятницу увеличились на один процентный пункт.

Франсуа Фийон идет в опросе на третьем месте: за бывшего премьер-министра готовы проголосовать 20% избирателей.

Во втором туре выборов Макрон уверенно побеждает Ле Пен, набирая 62% голосов против 38% у своей соперницы.

Опрос проводился с 23 по 27 февраля, в нем приняли участие 1404 человек, внесенные в списки избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.