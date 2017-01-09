Более половины французов предпочли Макрона правоцентристу Фийону

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Более 50% жителей Франции считают, что независимый кандидат экс-министр экономики Эммануэль Макрон будет лучшим президентом, чем кандидат от правоцентристов бывший премьер-министр Франсуа Фийон, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Odoxa.

По данным опроса, 57% респондентов "плохого мнения" о Фийоне. Таким образом, экс-премьер потерял 12% популярности с ноября прошлого года. Также опрошенным предложили выбрать между Фийоном и другими кандидатами на пост президента от различных партий.

По результатам опроса, 55% французов предпочтут Макрона Фийону. Однако в выборе между Фийоном и лидером ультраправого "Национального Фронта" Марин Ле Пен большинство (64%) останавливается на Фийоне. Касательно сравнения Фийона с Мануэлем Вальсом, покинувшим пост премьера в правительстве Франсуа Олланда, голоса разделись практически поровну: 49% поддерживают Фийона и 48% — Вальса.

Тем не менее по данным опроса Kantar Sofres OnePoint Вальс, которому по-прежнему пророчат победу на праймериз, первый тур которых состоится 22 января, вероятно, уступит бывшему министру экономики Франции Арно Монтебур во втором туре.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.