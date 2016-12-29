Еще одним кандидатом на пост президента Франции может стать 87-летний певец

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Кандидатом на пост президента Франции может стать французский певец Юг Офрэ, сообщает издание Sud-Ouest.

По данным издания, чтобы 87-летний музыкант, прозванный французским Бобом Диланом, смог зарегистрировать свою кандидатуру на пост президента Франции, ему необходимо заручиться поддержкой не менее 500 мэров или прочих выборных чиновников. В настоящее время Офрэ заполучил лишь 180 подписей мэров из шести французских регионов.

Как отмечает газета, если Офрэ не сможет заполучить необходимое количество подписей до 17 марта следующего года, он выступит в поддержку кандидата от "левых" Жан-Люка Меланшона. По словам представителя избирательной кампании Офрэ Пьерра Блондьо, певец проведет 23 января в Париже пресс-конференцию, на которой сообщит подробности своей кампании.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опроса Harris Interactive, опубликованного в конце ноября, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен выйдут во второй тур с 26% и 24% соответственно, после чего экс-премьер одержит верх над Ле Пен — 67% к 33%.

Напомним, умер французский певец, композитор, исполнитель и актер Пьер Бару скончался в Париже на 83-м году жизни.