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    В мире

    Макрон: Фийон утратил связь с реальностью

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    Как заявил Эммануэль Макрон, несколько раз на этой неделе Фийон говорил громкие слова. По его убеждению, это признак нервного срыва и утраты чувства реальности.
    Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, бывший министр экономики Эммануэль Макрон подверг критике заявления своего соперника в борьбе за президентское кресло, экс-премьера Франсуа Фийона за слова о "политическом убийстве", отметив, что тот утратил чувство реальности.

    Франсуа Фийон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Если не Фийон. Правые Франции обсуждают "План Б"

    В среду Фийон подтвердил факт вызова в суд по делу "Пенелопагейт", который может привести к предъявлению обвинений в растрате госсредств. Политик вновь заявил о невиновности, обратил внимание на многочисленные нарушения в ходе расследования и назвал "политическим убийством" действия властей. По словам Фийона, только граждане на выборах должны решать, кто станет президентом Франции.

    "Что касается общественной и политической составляющей — это решат французы. Однако нельзя представлять плебисциту право судебного решения об освобождении от наказания", — сказал Макрон журналистам в ходе визита на сельскохозяйственную выставку в Париже.

    Он также заявил, что выступает против идеи "судебного перемирия" для кандидатов в президенты. "Я за нулевую терпимость, это касается всех", — сказал кандидат.

    "Несколько раз на этой неделе господин Фийон говорил громкие слова. Это, вероятно, признак нервного срыва и утраты чувства реальности", — сказал Макрон, комментируя высказывание Фийона о "политическом убийстве".

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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