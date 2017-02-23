Макрон увеличил шансы на победу в первом туре выборов - опрос

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон увеличил свои шансы на победу в первом туре выборов президента Франции на 3,5%, свидетельствуют данные исследования компании Ifop.

Ранее глава центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру отказался от участия в выборах президента Франции и предложил свою поддержку Макрону. Макрон принял предложение опытного политика. Как отмечает журнал, Макрон уже может оценить эффект от предложения Байру, поскольку его шансы на победу увеличились на 3,5%.

Согласно результатам последнего опроса, проведенного по заказу телеканала iTele и журнала Paris Match, если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, Макрон получил бы 22,5% голосов в первом туре президентских выборов, а его противник экс-премьер Франсуа Фийон — всего 20,5% голосов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре с 26,5%.

Как показали данные опроса, в гипотетическом развитии событий второго тура, Макрон опережает Ле Пен (61%-39%).

Результаты опроса были опубликованы на сайте журнала Paris Match. Опрос проводился с 20 по 23 февраля, в нем приняли участие 1395 человек, внесенные в списки избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.