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    Макрон увеличил шансы на победу в первом туре выборов - опрос

    (обновлено: )16401
    Согласно данным проведенного опроса, в гипотетическом развитии событий второго тура, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон опережает Ле Пен (61%-39%).
    Независимый кандидат экс-министр экономики Эммануэль Макрон
    wikipedia

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон увеличил свои шансы на победу в первом туре выборов президента Франции на 3,5%, свидетельствуют данные исследования компании Ifop.

    Предвыборный ролик Марин Ле Пен
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    Предвыборный ролик Марин Ле Пен: об исламистах и "потерянной" Франции

    Ранее глава центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру отказался от участия в выборах президента Франции и предложил свою поддержку Макрону. Макрон принял предложение опытного политика. Как отмечает журнал, Макрон уже может оценить эффект от предложения Байру, поскольку его шансы на победу увеличились на 3,5%.

    Согласно результатам последнего опроса, проведенного по заказу телеканала iTele и журнала Paris Match, если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, Макрон получил бы 22,5% голосов в первом туре президентских выборов, а его противник экс-премьер Франсуа Фийон — всего 20,5% голосов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре с 26,5%.

    Как показали данные опроса, в гипотетическом развитии событий второго тура, Макрон опережает Ле Пен (61%-39%).

    Результаты опроса были опубликованы на сайте журнала Paris Match. Опрос проводился с 20 по 23 февраля, в нем приняли участие 1395 человек, внесенные в списки избирателей.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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