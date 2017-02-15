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15.02.201710:53
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    Зарубежье

    Валютный вопрос. Евро выгоднее Германии, чем Франции

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    Конкурентоспособная Германия не страдает из-за валюты, которая повышается в цене, и это нарушает баланс в Европе и в мире. В Германии должен бы быть значительно более высокий курс, что и нарушает равновесие в мире, отмечает экономист Анри Стердиняк.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    РИА Новости Украина

    Министр экономики Франции Мишель Сапен дал интервью газете Handelsblatt, где призвал Германию реинвестировать накопленные, благодаря торговому профициту, средства. 

    Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke
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    Экономист Французской лаборатории экономической конъюнктуры Анри Стердиняк в комментарии для Sputnik полагает, что немецкая политика проводит к дисбалансам и приносит ущерб партнерам Германии по зоне Евро.

    Заявление Сапена отражает спор, периодически вспыхивающий между Парижем и Берлином. Оно вписывается и в контекст критики со стороны Трампа рекордного торгового профицита в Германии в 2016 году. Иными словами, играя на понижении курса евро, Германия  инвестирует недостаточно средств от экспорта, который намного превосходит импорт. 

    Глава экономического ведомства Франции не во всем согласен с Дональдом Трампом, но стоит отметить, что эти два деятеля в критике Германии не одиноки. Так, Европейская комиссия и Международный валютный фонд  постоянно призывают Германию использовать торговый и бюджетный профицит для поддержания внутреннего спроса, чем, в свою очередь, могли бы воспользоваться ее торговые партнеры, развивая экспорт. 

    Не ведет ли Германия экономическую политику в ущерб своим партнёрам, в частности из других стран еврозоны? На этот вопрос ответил экономист французской Обсерватории экономической конъюнктуры Анри Стердиняк. 

    Экс-депутат Сейма Польши Тадеуш Ивиньски
    wikipedia
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    – Прежде всего не совсем ясна позиция господина Сапена. Безусловно, США правы: Германия пользуется ситуацией в Европе, в Германии очень низкий курс, в частности по отношению к доллару, что во многом объясняет рекордный профицит, самый большой в мире: 8,6% ВВП, превышающий достаточно высокий средний показатель 6%, установленный европейскими властями. 

    В связи с этим существует два решения: то, что отклоняет Сапен: выход Германии из еврозоны, чтобы обменный курс соответствовал ее конкурентоспособности. Сапен вынужден выбрать другое решение: чтобы Германия больше тратила, больше инвестировала и, могу добавить, было бы хорошо, чтобы она увеличила зарплаты с тем, чтобы снизить чрезмерную конкурентоспособность.

    Как Вы считаете: европейская интеграция ставит Германию в более выгодное положение по сравнению с Францией?  

    – Надо сказать, что европейская интеграция приводит к тому, что страны могут достигать баснословной конкурентоспособности, не опасаясь негативных последствий из-за обменного курса. 

    Конкурентоспособная Германия не страдает из-за валюты, которая повышается в цене, и это нарушает баланс в Европе и в мире. В Германии должен бы быть значительно более высокий курс, что и нарушает равновесие в мире. Немецкие компании в высшей степени рентабельны, в высшей степени прибыльны. Они не вкладывают эти прибыли, что и создает дисбаланс в Европе и в мире.  

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