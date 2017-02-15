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    Депутат ЕП от Франции назвал власть в Украине коррумпированной и мафиозной

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    Жан-Люк Шаффаузер, выступая на дебатах по ситуации в Украине, заявил, что Европапарламент "продолжает себя позорить безоговорочной поддержкой власти, которая является коррумпированной и мафиозной".
    Жан-Люк Шаффаузер. Архивное фото
    PATRICK HERTZOG / AFP

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Жан-Люк Шаффаузер назвал коррумпированной и мафиозной власть Украины.

    Гройсман: Тимошенко – мама коррупции
    канал "112 Украина" в YouTube
    Гройсман: Тимошенко - "мама" украинской коррупции и популизма

    "Этот (Евро) парламент продолжает себя позорить безоговорочной поддержкой власти, которая является коррумпированной, мафиозной и поддерживается неонацистами", — сказал член парламентской фракции "Европа наций и свобод", выступая в Европарламенте в Страсбурге на дебатах по ситуации с конфликтом на востоке Украины.

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    По словам Шаффаузера, социально-экономическая ситуация в Украине "настолько тяжелая, что это правительство может выйти из нее только путем войны". "И оно ее хотело", — сказал европарламентарий.

    Шаффаузер является твердым и последовательным критиком внешней политики ЕС, в частности в отношении России, Украины и Ближнего Востока.

    Во вторник, 14 февраля, премьер-министр Владимир Гройсман назвал Тимошенко матерью "украинской экономической слабости", коррупции и популизма. Перед этим лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости поставить вопрос об отставке правительства во главе с Гройсманом.

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