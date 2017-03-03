Полиция провела обыск в доме экс-премьера Франции Фийона

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Полиция провела обыск в парижском доме кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона и его супруги Пенелопы, которая подозревается в фиктивном трудоустройстве, пишет газета Parisien со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, обыск прошел в четверг в парижском доме четы по распоряжению судебных следователей, которым 24 февраля было поручено провести расширенное расследование по делу о "присвоении госсредств".

Читайте также: Если не Фийон. Правые Франции обсуждают "План Б"

В среду Фийон подтвердил факт вызова в суд по делу "Пенелопагейт", который может привести к предъявлению обвинений в растрате госсредств. Политик вновь заявил о невиновности, обратил внимание на многочисленные нарушения в ходе расследования и назвал "политическим убийством" действия властей. По словам Фийона, только граждане на выборах должны решать, кто станет президентом Франции. Ранее Фийон заявлял, что выйдет из президентской гонки, если станет фигурантом расследования.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.