Франция: Фийон ждет обвинений, но от выборов не откажется

РИА Новости Украина



Сдаваться не намерен

Утром в среду во французских СМИ появилась информация о том, что Фийону в скором времени предстоит встреча с судебными следователями, которые ведут расследование дела о вызвавшем споры трудоустройстве его супруги Пенелопы.

"Мой адвокат сообщил, что 15 марта меня вызывают к судебным следователям для предъявления обвинений", – заявил Фийон, который экстренно собрал журналистов, чтобы прояснить ситуацию.

Экс-премьер вновь заявил, что отвергает обвинения в свой адрес и не признает вины в растрате госсредств. По словам Фийона, он – как примерно треть парламентариев – доверил часть работы своим близким, зная, что может на них положиться, при этом никакой речь о фиктивных рабочих местах идти не может.

Ситуация с возможностью предъявления обвинений для экс-премьера крайне непростая. Фактически это не мешает кандидату баллотироваться, однако Фийон в ходе избирательной кампании не раз говорил, что не допускает возможности претендовать на высший государственный пост будучи объектом судебного расследования (в пику своему оппоненту, экс-президенту Николя Саркози, который проходил по многочисленным делам).

Фийон заявил, что предстанет перед следствием и представит свою версию событий. Действия властей политик расценил как "политическое убийство и покушение на демократию. Политик вновь отметил, что расследование в его отношении с самого начала велось с нарушением правовых норм, опережающими темпами, и что дата повестки выбрана не случайно: уже 17 марта истекает срок подачи подписей в поддержку кандидатов в президенты.

"Я буду кандидатом в президенты и сдаваться не намерен", – заявил Фийон.

Реакция оппонентов

Комментируя выступление Фйиона, лидер движения "Вперед", бывший министр экономики Эммануэль Макрон выразил мнение, что кандидат "Республиканцев" утратил самообладание и чувство реальности. По словам Макрона, решение о том, кто станет президентом, действительно, принимают граждане, однако нельзя предоставлять плебисциту право решения об освобождении от наказания, в случае, если будет доказана вина — это дело правосудия. Он также выступил против идеи "судебного перемирия" для кандидатов в президенты, отметив, что выступает за "нулевую терпимость для всех".

Кандидат от крайне левых, евродепутат Жан-Люк Меланшон заявил, что ситуация на выборах сложилась нездоровая, и что ему даже жаль сторонников правых, которые имеют право на своего кандидата.

"Лучше бы они выбрали другого кандидата, по меньшей мере, у нас были бы дебаты", – сказал он.

"Зачем говорить о "политическом убийстве", когда в реальности именно касающаяся Фийона мыльная опера превращает президентские выборы в жалкое зрелище", – сказал в свою очередь кандидат от правящей "Социалистической партии" Бенуа Амон.

Представитель "Национального фронта" Марин Ле Пен Флориан Филиппо со своей стороны заявил, что не может говорить о судебной стороне дела, поскольку подозрения достаточно серьезные.

"Но очевидно, что календарь подогнан таким образом, чтобы сделать все для предоставления преимущества кандидату "олландизма" – господину Макрону", – заявил он.

Данные опросов

Между тем, в последние дни рейтинги ведущих кандидатов в президенты Франции – лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министра экономики Эммануэля Макрона. По данным проведенного с 26 по 28 февраля опроса компании OpinionWay, в первом туре Ле Пен одержит верх с 25% голосов. Вторым станет Макрон — 24%, а Фийону готовы отдать голоса 21% опрошенных.

Во втором туре Ле Пен уступит как Макрону (63%-37%), так и Фийону (60%-40%).

В опросе приняли участие 1629 человек от 18 лет, внесенные в списки избирателей. Статистическая погрешность может составлять от 1,1 до 2,5 пунктов.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.