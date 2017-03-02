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    Зарубежье

    Франция: Фийон ждет обвинений, но от выборов не откажется

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    Кандидат в президенты Франции от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон ждет официальных обвинений в растрате государственных средств, однако не намерен выходить из президентской гонки.
    Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Сдаваться не намерен

    Утром в среду во французских СМИ появилась информация о том, что Фийону в скором времени предстоит встреча с судебными следователями, которые ведут расследование дела о вызвавшем споры трудоустройстве его супруги Пенелопы.

    "Мой адвокат сообщил, что 15 марта меня вызывают к судебным следователям для предъявления обвинений", – заявил Фийон, который экстренно собрал журналистов, чтобы прояснить ситуацию.

    Франсуа Фийон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Если не Фийон. Правые Франции обсуждают "План Б"

    Экс-премьер вновь заявил, что отвергает обвинения в свой адрес и не признает вины в растрате госсредств. По словам Фийона, он – как примерно треть парламентариев – доверил часть работы своим близким, зная, что может на них положиться, при этом никакой речь о фиктивных рабочих местах идти не может.

    Ситуация с возможностью предъявления обвинений для экс-премьера крайне непростая. Фактически это не мешает кандидату баллотироваться, однако Фийон в ходе избирательной кампании не раз говорил, что не допускает возможности претендовать на высший государственный пост будучи объектом судебного расследования (в пику своему оппоненту, экс-президенту Николя Саркози, который проходил по многочисленным делам).

    Фийон заявил, что предстанет перед следствием и представит свою версию событий. Действия властей политик расценил как "политическое убийство и покушение на демократию. Политик вновь отметил, что расследование в его отношении с самого начала велось с нарушением правовых норм, опережающими темпами, и что дата повестки выбрана не случайно: уже 17 марта истекает срок подачи подписей в поддержку кандидатов в президенты.

    "Я буду кандидатом в президенты и сдаваться не намерен", – заявил Фийон.

    Реакция оппонентов

    Комментируя выступление Фйиона, лидер движения "Вперед", бывший министр экономики Эммануэль Макрон выразил мнение, что кандидат "Республиканцев" утратил самообладание и чувство реальности. По словам Макрона, решение о том, кто станет президентом, действительно, принимают граждане, однако нельзя предоставлять плебисциту право решения об освобождении от наказания, в случае, если будет доказана вина — это дело правосудия. Он также выступил против идеи "судебного перемирия" для кандидатов в президенты, отметив, что выступает за "нулевую терпимость для всех".

    Кандидат от крайне левых, евродепутат Жан-Люк Меланшон заявил, что ситуация на выборах сложилась нездоровая, и что ему даже жаль сторонников правых, которые имеют право на своего кандидата.

    "Лучше бы они выбрали другого кандидата, по меньшей мере, у нас были  бы дебаты", – сказал он.

    "Зачем говорить о "политическом убийстве", когда в реальности именно касающаяся Фийона мыльная опера превращает президентские выборы в жалкое зрелище", – сказал в свою очередь кандидат от правящей "Социалистической партии" Бенуа Амон.

    Франсуа Фийон
    RIA News Яна Лапикова | Перейти в фотобанк
    Фийон: Франция больше не примет беженцев

    Представитель "Национального фронта" Марин Ле Пен Флориан Филиппо со своей стороны заявил, что не может говорить о судебной стороне дела, поскольку подозрения достаточно серьезные.

    "Но очевидно, что календарь подогнан таким образом, чтобы сделать все для предоставления преимущества кандидату "олландизма" – господину Макрону", – заявил он.

    Данные опросов

    Между тем, в последние дни рейтинги ведущих кандидатов в президенты Франции – лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и экс-министра экономики Эммануэля Макрона. По данным проведенного с 26 по 28 февраля опроса компании OpinionWay, в первом туре Ле Пен одержит верх с 25% голосов. Вторым станет Макрон — 24%, а Фийону готовы отдать голоса 21% опрошенных.

    Во втором туре Ле Пен уступит как Макрону (63%-37%), так и Фийону (60%-40%).

    В опросе приняли участие 1629 человек от 18 лет, внесенные в списки избирателей. Статистическая погрешность может составлять от 1,1 до 2,5 пунктов.

    Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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