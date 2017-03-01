Фийон заявил, что не будет выходить из президентской гонки

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что не намерен выходить из президентской гонки, несмотря на возможность предъявления ему обвинений.

"Да, я буду кандидатом в президенты", — сказал Фйион в своем выступлении перед журналистами.

Он подтвердил получение повестки на 15 марта в суд, где ему могут быть выдвинуты обвинения. "Мой адвокат сообщил мне, что меня вызвали в суд 15 марта для предъявления обвинений", — сказал Фийон, подчеркнув, что только избиратели должны решать, кто будет президентом Франции.

Экс-премьер вновь отверг обвинения в свой адрес. "Я не признаю обвинений. Я не растрачивал государственные средства", — сказал он.

Фийон также снова обратил внимание на то, что расследование в его отношении и в отношении его жены ведется с многочисленными нарушениями правовых норм. По мнению политика, власти намеренно препятствуют его выдвижению кандидатом в президенты Франции, и дата — 15 марта — выбрана намеренно, поскольку уже 17 марта истекает срок подачи подписей в поддержку кандидатов. "Это политическое убийство", — заявил он.

Фийон подчеркнул, что готов предстать перед следствием и дать все необходимые показания, обозначив свою версию событий. Однако подчеркнул, что не откажется от борьбы, и призвал всех своих сторонников проявить стойкость.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона.

Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.