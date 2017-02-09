Опрос: шансы Фийона на победу в президентских выборах падают

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон получит лишь 17% голосов в ходе первого тура президентских выборов и покинет гонку за пост главы государства, свидетельствуют данные опроса компании Ifop, подготовленного для журнала Paris Match.

Согласно этому опросу, фаворитом первого тура по-прежнему остается лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 26% голосов. На втором месте окажется экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон с 21% голосов. Фийон, за которого отдадут свои голоса 17,5% избирателей, не пройдет во второй тур выборов.

Однако во втором туре выборов Ле Пен не сможет одержать победы и получит лишь 37% голосов, уступив кресло президента страны Макрону, свидетельствует опрос.

Он проводился в период с 6 по 9 февраля, участие в опросе приняли 1407 человек, внесенных в списки избирателей.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.