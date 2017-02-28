наверх
01.03.201700:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Фийон считает необходимым ходатайство Франции о снятии санкций с РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (314)

    (обновлено: )14331
    В плане кандидата в президенты и экс-премьера Франции Франсуа Фийона есть пункт о "ходатайстве Франции о снятии санкций в отношении РФ, которые истощают французских и европейских земледельцев".
    Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции, кандидат на пост президента Франсуа Фийон заявил, что хочет ходатайства Франции о снятии санкций с РФ.

    Российский флаг. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
    Санкции, контрсанции и незначительный эффект

    В коммюнике, опубликованном на сайте Фийона, говорится, что кандидат проведет на этой неделе встречи с представителями отрасли сельского хозяйства страны. В ходе встреч он изложит пункты своего плана по усилению сельскохозяйственного сектора в стране.

    Читайте также — Жан-Франсуа Копе: на выборах во Франции не должна победить Ле Пен

    В плане есть пункт о "ходатайстве Франции о снятии санкций в отношении РФ, которые истощают французских и европейских земледельцев".

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

    Читайте также: Если не Фийон. Правые Франции обсуждают "План Б"

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Флаги Евросоюза и Украины
    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация
    Первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия