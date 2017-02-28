Фийон считает необходимым ходатайство Франции о снятии санкций с РФ

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции, кандидат на пост президента Франсуа Фийон заявил, что хочет ходатайства Франции о снятии санкций с РФ.

В коммюнике, опубликованном на сайте Фийона, говорится, что кандидат проведет на этой неделе встречи с представителями отрасли сельского хозяйства страны. В ходе встреч он изложит пункты своего плана по усилению сельскохозяйственного сектора в стране.

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В плане есть пункт о "ходатайстве Франции о снятии санкций в отношении РФ, которые истощают французских и европейских земледельцев".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.