Фийон выступил за "новое сотрудничество" с РФ

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Кандидат на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что предложит России "новое сотрудничество", сообщает Блумберг.

"России я предлагаю, прямо и решительно, новое сотрудничество, предлагаю окончить холодную войну, которая разделяет европейский континент, и вместе нанести поражение "Исламскому государству", — сказал Фийон на митинге в городе Компьень.

Первый тур президентских выборов Франции пройдет 23 апреля, второй запланирован на 7 мая. Согласно данным опроса компании Ifop за 15 февраля, фаворитом первого тура станет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набрав 26% голосов.

Ее соперники — бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон — получат 19,5% и 18,5% соответственно. Во втором туре, по данным компании, Ле Пен может набрать 38% голосов, ее соперник, Макрон, может стать победителем выборов с 62% голосов.