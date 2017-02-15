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    В мире

    Фийон выступил за "новое сотрудничество" с РФ

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    Фийон заявил, что предлагает новое сотрудничество РФ, а также "окончить холодную войну, которая разделяет европейский континент, и вместе нанести поражение "Исламскому государству".
    Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Кандидат на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что предложит России "новое сотрудничество", сообщает Блумберг.

    Франсуа Фийон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Если не Фийон. Правые Франции обсуждают "План Б"

    "России я предлагаю, прямо и решительно, новое сотрудничество, предлагаю окончить холодную войну, которая разделяет европейский континент, и вместе нанести поражение "Исламскому государству", — сказал Фийон на митинге в городе Компьень.

    Первый тур президентских выборов Франции пройдет 23 апреля, второй запланирован на 7 мая. Согласно данным опроса компании Ifop за 15 февраля, фаворитом первого тура станет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набрав 26% голосов.

    Ее соперники — бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон — получат 19,5% и 18,5% соответственно. Во втором туре, по данным компании, Ле Пен может набрать 38% голосов, ее соперник, Макрон, может стать победителем выборов с 62% голосов.

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