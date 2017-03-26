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    Ле Пен назвала Макрона "Жан-Клодом Ван Даммом политики" - СМИ

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    Как заявила кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен в ходе выступления на митинге в Лилле, Эммануэля Макрона - "это в некотором роде Жан-Клод Ван Дамм политики".
    Марин Ле Пен
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен сравнила своего соперника экс-министра экономики Эммануэля Макрона с американским актером бельгийского происхождения Жан-Клодом Ван Даммом. Об этом пишет газета Figaro.

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    REUTERS Kevin Lamarque
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    "Это в некотором роде Жан-Клод Ван Дамм политики. В целом, мы ничего не понимаем в том, что он говорит или чего он хочет. Но когда мы понимаем, это вызывает беспокойство", — приводит газета заявление Ле Пен, которое она сделала в ходе выступления на митинге в Лилле.

    Жан-Клод Ван Дамм — актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и мастер боевых искусств. За свою актерскую карьеру снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах.

    Ранее сообщалось, что экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон вновь опережает лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в первом туре выборов президента Франции.

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