Ле Пен назвала Макрона "Жан-Клодом Ван Даммом политики" - СМИ

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Лидер партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен сравнила своего соперника экс-министра экономики Эммануэля Макрона с американским актером бельгийского происхождения Жан-Клодом Ван Даммом. Об этом пишет газета Figaro.

"Это в некотором роде Жан-Клод Ван Дамм политики. В целом, мы ничего не понимаем в том, что он говорит или чего он хочет. Но когда мы понимаем, это вызывает беспокойство", — приводит газета заявление Ле Пен, которое она сделала в ходе выступления на митинге в Лилле.

Жан-Клод Ван Дамм — актер, режиссер, сценарист, постановщик боевых сцен и мастер боевых искусств. За свою актерскую карьеру снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах.

Ранее сообщалось, что экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон вновь опережает лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в первом туре выборов президента Франции.