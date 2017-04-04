Макрон обвинил Ле Пен в повторении "ложных утверждений" ее отца

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Экс-министр экономики Франции и кандидат в президент Эммануэль Макрон обвинил свою соперницу, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в повторении "ложных утверждений" ее отца.

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"Марин Ле Пен предлагает понизить покупательную способность французов. Выход из еврозоны для инвесторов, для рабочих — это будет снижение покупательной способности", — сказал Макрон.

Он отметил, что предложения Ле Пен являются, по сути, предложением "экономической войны". "Вы говорите ту же ложь, что сорок лет назад говорил ваш отец", — заключил Макрон.

Отец Марин Ле Пен — Жан-Мари — является основателем правой партии "Национальный фронт", в настоящее время возглавляемой его дочерью.

Прямая трансляция дебатов, проходящих за 19 дней до первого тура выборов президента, ведется телеканалом BFMTV и радиостанцией RMC. Предполагается, что каждому из кандидатов будет отведено по 17 минут времени на выступления.

Участие в дебатах принимают все 11 кандидатов в президенты Франции: экс-премьер страны Франсуа Фийон, бывший министр образования страны Бенуа Амон, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат от крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто, лидер "Новой антикапиталистической партии" Филипп Путу, основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино.

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Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. По данным соцопросов, лидируют Макрон и Ле Пен.