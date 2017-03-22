Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции - опрос

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов после проведения первых теледебатов, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe, обнародованные агентством Рейтер.

Первые предвыборные дебаты прошли в понедельник вечером на телеканале TF1. Из 11 кандидатов на высший государственный пост во Франции в них приняли участие пятеро — лидеры предвыборных опросов: председатель правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер партии "Вперед", социал-либерал Эммануэль Макрон, кандидат правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, победитель праймериз "Социалистической партии" Бенуа Амон и представитель крайне левых, основатель "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

Результаты другого опроса этой компании также показали, что Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции.

Согласно результатам исследования, проведенного после теледебатов, Макрон в первом туре опережает лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на 1,5% (26% против 24,5%).

Во втором туре выборов Макрон также одерживает победу над Ле Пен (64% против 46%).

Впервые лидерство Макрона в первом туре показали опубликованные 9 марта результаты опроса компании Harris Interactive. Согласно данным воскресного опроса Odoxa, Макрон также лидирует в первом туре.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.