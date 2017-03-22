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    Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции - опрос

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    Согласно результатам исследования, проведенного после теледебатов, Эммануэль Макрон в первом туре опережает лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на 1,5% (26% против 24,5%).
    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов после проведения первых теледебатов, свидетельствуют результаты опроса компании Elabe, обнародованные агентством Рейтер.

    Первые дебаты кандидатов в президенты во Франции
    Patrick KOVARIK / AFP
    Шум и гам: первые дебаты кандидатов в президенты во Франции

    Первые предвыборные дебаты прошли в понедельник вечером на телеканале TF1. Из 11 кандидатов на высший государственный пост во Франции в них приняли участие пятеро — лидеры предвыборных опросов: председатель правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, лидер партии "Вперед", социал-либерал Эммануэль Макрон, кандидат правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, победитель праймериз "Социалистической партии" Бенуа Амон и представитель крайне левых, основатель "Неподчинившейся Франции" Жан-Люк Меланшон.

    Результаты другого опроса этой компании также показали, что Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции.

    Согласно результатам исследования, проведенного после теледебатов, Макрон в первом туре опережает лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на 1,5% (26% против 24,5%).

    Во втором туре выборов Макрон также одерживает победу над Ле Пен (64% против 46%).

    Впервые лидерство Макрона в первом туре показали опубликованные 9 марта результаты опроса компании Harris Interactive. Согласно данным воскресного опроса Odoxa, Макрон также лидирует в первом туре.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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