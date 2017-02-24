наверх
24.02.201715:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Видео

    Полуобнаженная активистка Femen попыталась сорвать выступление Ле Пен

    (обновлено: )16122
    Пресс-конференция кандидата в президенты Франции, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, посвященная ее внешнеполитической программе, была прервана в самом начале активисткой движения Femen.
    канал Еuronews в YouTube

    Девушка обнажила грудь и стала выкрикивать "Марин – ложная феминистка", сообщает Еuronews.

    После того как она была удалена из зала, где кроме журналистов, по утверждению "Нацфронта", находились представители 42 стран, включая ряд послов, кандидат в президенты Франции продолжила свое выступление.

    Согласно последним опросам, Марин Ле Пен является фаворитом первого тура президентских выборов, который пройдет во Франции 23 апреля. Во втором туре, запланированном на 7 мая, как ожидается, лидер Нацфронта уступит экс-премьеру Франсуа Фийону с результатом 43-57. Если ее соперником станет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, то Ле Пен также потерпит поражение с результатом 40 против 60.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Фирташ в зале суда в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Андрей Артеменко на допросе в ГПУ
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Игорь Насалик
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике