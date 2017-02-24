Полуобнаженная активистка Femen попыталась сорвать выступление Ле Пен

Девушка обнажила грудь и стала выкрикивать "Марин – ложная феминистка", сообщает Еuronews.

После того как она была удалена из зала, где кроме журналистов, по утверждению "Нацфронта", находились представители 42 стран, включая ряд послов, кандидат в президенты Франции продолжила свое выступление.

Согласно последним опросам, Марин Ле Пен является фаворитом первого тура президентских выборов, который пройдет во Франции 23 апреля. Во втором туре, запланированном на 7 мая, как ожидается, лидер Нацфронта уступит экс-премьеру Франсуа Фийону с результатом 43-57. Если ее соперником станет бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, то Ле Пен также потерпит поражение с результатом 40 против 60.