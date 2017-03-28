Визовый вопрос. Старая Европа всерьез опасается украинцев - Рудяков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Отчаянные стремления украинцев стать полноправными членами большой и дружной европейской семьи пока не увенчались успехом. Согласно последней статистике Еврокомиссии о работе всех консульств шенгенских государств в Украине, отказов в выдаче виз стало больше, чем в 2014-м году, когда европейские стремления граждан с ног на голову перевернули ситуацию стране. За последние три года мало что изменилось — более-менее охотно дают свои визы только соседи, а о том, чтобы получить пропуск от стран Большой Европы нужно еще потрудиться.

О тенденциях и перспективах отношений украинских граждан с консульствами стран Шенгенского соглашения РИА Новости Украина рассказал эксперт-международник Павел Рудяков.

В числе тех, кто наиболее охотно выдает визы украинцам значатся Польша, Словакия и Литва. Чем это объясняется?

— Традиционно так всегда было — у поляков к украинцам особенное отношение, к соседям часто едут на работу, да и по политическим соображениям они всегда давали нам много виз. Что до Словакии, то посольство этой страны всегда смотрело с облегченным вариантом на туристические поездки наших граждан. Со словацкими визами для украинцев всегда была позитивная статистика. Положительная визовая динамика традиционно сохраняется и посольством Литвы, которая в последние годы всегда выступала в качестве адвоката Украины.

Среди недружелюбных для украинцев консульств стоит выделить Чехию. Хотя, не секрет, что равно как и в Польше, в этой стране тоже работает большое количество наших сограждан.

— Чешское консульство славится тем, что очень серьезно и тщательно подходит к процедуре проверки поданных на рассмотрение документов. Кроме того, чехи боятся трудовой миграции украинцев, которые после Польши могут попытать счастья в Чехии. Поэтому страна предпринимает все возможные предохранительные меры, относится в повышенной требовательностью.

В Чехии достаточно сильны позиции, так называемой, "украинской мафии". Это тоже накладывает свой отпечаток?

— Да, это обстоятельство, к сожалению, тоже играет свою роль. Поэтому от Чехии нет той политической "скидки", которую украинцам дают поляки, словаки и литовцы.

В числе недружелюбных для украинцев стран значатся Германия, Франция, Бельгия. Что настораживает эти капиталистические страны?

— Такое положение вещей достаточно традиционно. Страны Бенилюкса всегда с опаской вступали в отношения с украинцами. Что же касается, так называемой, Старой Европы, то эти государства, скорее, требовательны, чем не лояльны. А поскольку в девяноста процентах случаях подачи документов украинцами всегда можно найти какие-то нестыковки с точки зрения европейцев, то это, как правило, оборачивается отказом. Кроме того, два года назад целый ряд европейских консульств, включая Великобританию, получили указание от МИДов ограничить количество выдаваемых украинцам Шенгенских виз. Тогда были ужесточены требования, пошли отказы. В том числе это касалось и студенческих программ Германии, Франции, Великобритании, которые были актуальны для молодых украинцев. Проводилась политика, так называемого, визового сдерживания. Судя по всему, она так и не была отменена и сохраняется.

Как думаете, изменится ли существующая динамика в ближайшее время?

— Все-таки думаю, что до конца этого года будет введен условный безвизовый режим между Украиной и странами Шенгенского договора. Тогда появится проблема другого плана — целый ряд государств ужесточат требования и отказы будут уже не в посольствах, а на границах. Сначала будет наблюдаться всплеск отказов украинцам, пока они не привыкнут и мы не привыкнем. Первое время будут очень жесткие проверки, особенно это касается стран, которые сейчас не охотно выдают визы.