Итальянский журналист: нынешняя Европа больше не функционирует

РИА Новости Украина

О политическом кризисе, главных ошибках и будущем ЕС, а также об отношениях Европы с Россией Sputnik поговорил с журналистом итальянского издания Il Giornale, военным репортером Джаном Микалессином.

Сейчас ЕС отмечает 60-ю годовщину подписания Римских договоров. Каковы главные ошибки, совершенные Европейским союзом?

– Во внешней политике главной ошибкой стало сотрудничество с теми, кто желал смерти Каддафи и способствовал образованию огромного потока беженцев, с которыми мы не знаем, что делать.

Ошибкой было поддерживать головорезов и террористов в Сирии, которые теперь орудуют и в Европе. Ошибкой было прекращение отношений с Россией в 2014 году, мы потеряли нашего лучшего союзника для борьбы с терроризмом. Именно эти ошибки стали причиной кризиса в Европе.

Какие риски существуют для Европы после того, как она сделала Россию врагом?

– Тут не только риск, но и упущенная возможность. Я считаю, что Россия – наш главный экономический и политический партнер. Традиционно один из наиболее близких наших партнеров. Мы потеряли друга.

Европейские лидеры утвердили принцип многоскоростной Европы. Поможет ли это Европе выйти из глубокого политического кризиса?

– Это все равно, что дать аспирин больному раком. Европа должна изменить свои основы, она должна поменять свои правила. Нынешняя Европа больше не функционирует. На первой, второй, третьей скорости Европа продолжит двигаться назад, а не вперед.