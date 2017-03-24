Евровидение-2017: запретами Украина пошумела на всю Европу

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Владимир Матвеев, обозреватель

"Конкурс песни Евровидение стал жертвой политических распрей, после того как Украина запретила российской участнице въезд в страну", — сообщает Голос Америки.

Российской певице Юлии Самойловой (27 лет), которая передвигается в инвалидной коляске, и должна представлять Россию на Евровидении-2017, Служба Безопасности Украины запретила на три года въезд на территорию страны под предлогом нарушения национального законодательства. "В Москве таким решением СБУ возмущены, а организаторы конкурса Евровидение-2017 — разочарованы", - передает Радио Свобода.

Запрет на въезд в Украину российской участницы Евровидения-2017 Самойловой провоцирует Москву и Киев на новый конфликт с участием европейского сообщества, пишет DW.

Организатор Евровидения, Европейский вещательный союз (EBU), заявил, что проведет переговоры с Украиной о допуске Самойловой. "Мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку считаем, что оно противоречит как духу конкурса, так и понятию инклюзивности, которое лежит в основе его ценностей", – говорится в заявлении, размещенном на euronews.com.

Наряду с этим, EBU "с уважением отнесся к решению Украины запретить въезд в страну российской участнице". Об этом сообщили DW в департаменте EBU по коммуникациям.

С 9 по 13 мая Киев во второй раз после 2005 года будет принимать международный песенный конкурс Евровидение. Его участниками станут исполнители из более 40 стран.

Евровидение пройдет в Киеве, поскольку в 2016 году первое место в международном песенном конкурсе в Стокгольме заняла украинская певица с крымскотатарскими и армянскими корнями Сусана Джамаладинова (Джамала), напоминает Радио Свобода.

22 марта в СБУ объявили, что из-за нарушения национального законодательства Самойловой запрещен въезд на территорию Украины сроком на три года, поскольку она давала концерты в Крыму после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Между тем, Самойлова имеет первую группу инвалидности. Она неоднократно побеждала в различных музыкальных конкурсах, была участницей торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 в Сочи, где исполнила песню "Вместе".

Представители украинского шоу-бизнеса неоднозначно отреагировали на запрет Юлии Самойловой на въезд в Украину. Мнения разделились.

Представлявший Украину на Евровидении-2007 в Хельсинки в роли Верки Сердючки Андрей Данилко считает, что власти Украины должны сделать исключение и разрешить въезд на конкурс участнице от России Самойловой, которая "не представляет никакой угрозы национальной безопасности Украины".

"Да, участвовала на фестивале для людей с ограниченными возможностями в Крыму. Но Самойлова в этом случае – артист-исполнитель", - цитирует Данилко Радио Свобода со ссылкой на украинский источник.

По мнению ряда российских музыкальных деятелей, РФ следует отказаться от участия в конкурсе Евровидение, а также от его трансляции в стране, если Европейский вещательный союз позволит провести конкурс без участия певицы Самойловой.

В качестве "компромиссного" варианта EBU, владеющий правами на конкурс Евровидение, предложил российскому Первому каналу организовать из России прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для песенного конкурса, который пройдет в Киеве. Об этом говорится в заявлении EBU, которое редакция DW получила в четверг, 23 марта.

Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в конкурсе Евровидение, заявили в эфире телеканала в четверг.

Наряду с этим, представитель Евровидения Френк-Дитер Фрейлинг выразил надежду на то, что руководство Украины не станет применять запрет на въезд Самойловой и "найдет решение в соответствии с лозунгом конкурса, провозглашающим разнообразие", сообщает DW.

Сама Самойлова не утрачивает надежды выступить на конкурсе "Евровидение" и считает, что ситуация может измениться.

"За всем этим (решением Киева – Ред.) очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится", - сказала Самойлова в эфире "Первого канала".

"Мы продолжим диалог с украинскими властями, чтобы обеспечить выступления всех артистов на 62-м конкурсе Евровидение в Киеве в мае", — добавили в департаменте по коммуникациям EBU.

Напомним, накануне решения СБУ по Самойловой Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о прекращении товарооборота с отдельными районами Донецкой и Луганской областей и ввел санкции по отношению к российским банкам, работающим в Украине. Президент Украины Петр Порошенко ужесточил свою позицию как относительно ДНР и ЛНР, так и по отношению к Москве. Решение по российской участнице Евровидения "стало логическим продолжением этой политики", считают эксперты DW.