Альбом Евровидения-2017 впервые в истории выйдет на виниловых пластинках

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Официальный альбом Евровидения впервые в истории песенного конкурса выйдет на виниловых пластинках, сообщил "Первый национальный", который является соорганизатором конкурса.

"Это будет лимитированная версия. В эксклюзивный комплект, который уже можно предварительно заказать, войдут четыре разноцветные пластинки, альбом на двух CD, журнал о песенном конкурсе с биографиями участников, эксклюзивными фотографиями и купоном для загрузки альбома из интернета. В продаже он появится с 23 июня",- говорится в сообщении.

Для предварительного заказа доступен также официальный альбом в формате DVD, CD и Blu-Ray с песнями всех участников нынешнего Евровидения. CD выйдет в продажу в пятницу, 28 апреля. Официальный DVD и Blu-Ray будут выпущены в пятницу, 23 июня.

Официальный музыкальный альбом песенного конкурса будет доступен для предварительного заказа на iTunes с 7 апреля и доступен для скачивания уже с 21 апреля.

Кроме того, также сообщается, что первая сувенирная продукция Евровидения-2017 появилась в продаже на сайте официального магазина песенного конкурса.

"Первая сувенирная продукция Евровидения-2017 появилась в продаже на сайте официального магазина песенного конкурса. Все желающие уже могут приобрести брендированные футболки, свитшоты, постеры и воздушные шарики", — сообщается на сайте канала.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.