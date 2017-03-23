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    Киев готовится к Евровидению. Станция метро "Левобережная" после реконструкции

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    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (512)

    8601
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Станция метро Левобережная после ремонта
    Станция метро "Левобережная" после ремонта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Станция метро "Левобережная" после ремонта

    В Киеве завершен ремонт восточного выхода со станции метро "Левобережная", сообщила пресс-служба метрополитена в Facebook. Интерьер вестибюля приобрел более современный вид.

    Станция расположена рядом с Международным выставочным центром, где через месяц пройдет песенный конкурс Евровидение–2017.

    Смотрите также: Метро "Левобережная": ремонт и рекордный пассажиропоток

    Ранее сообщалось, что на реконструкцию станции метро "Левобережная" в Киеве выделили 25 млн грн. На портале госзакупок ProZorro был объявлен тендер на ремонт фасада и вестибюля станции. Согласно условиям тендера, подрядчик был обязан создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей. Также планировалось обустроить перекрытие фасада вестибюля из долговечных, антивандальных и устойчивых к механическим повреждениям материалов.

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