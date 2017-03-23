Киев готовится к Евровидению. Станция метро "Левобережная" после реконструкции

В Киеве завершен ремонт восточного выхода со станции метро "Левобережная", сообщила пресс-служба метрополитена в Facebook. Интерьер вестибюля приобрел более современный вид.

Станция расположена рядом с Международным выставочным центром, где через месяц пройдет песенный конкурс Евровидение–2017.

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Ранее сообщалось, что на реконструкцию станции метро "Левобережная" в Киеве выделили 25 млн грн. На портале госзакупок ProZorro был объявлен тендер на ремонт фасада и вестибюля станции. Согласно условиям тендера, подрядчик был обязан создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей. Также планировалось обустроить перекрытие фасада вестибюля из долговечных, антивандальных и устойчивых к механическим повреждениям материалов.