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В Киеве объявлен тендер на реконструкцию станции метро "Левобережная"

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Согласно условиям тендера, подрядчик обязуется создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей.
Киевский метрополитен
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. На реконструкцию станции метро "Левобережная" в Киеве выделят 25 млн грн, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на портал госзакупок ProZorro.

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На портале был объявлен тендер на ремонт фасада и вестибюля станции.

Согласно условиям тендера, подрядчик обязуется создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей.

Также планируется обустроить перекрытие фасада вестибюля из долговечных, антивандальных и устойчивых к механическим повреждениям материалов.

Кроме того, планируется установка по 4 вестибюльных дверей из алюминиевого сплава, с устройствами для блокировки и закрытия в случае противоправных действий в две нити на входах-выходах из вестибюлей станции. Работы намерены закончить до 20 апреля 2017 года. 

Ранее сообщалось, что в Киевском городском совете появилась инициатива по переименованию станции метро "Петровка" в "Почайну".

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