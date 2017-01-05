В Киеве объявлен тендер на реконструкцию станции метро "Левобережная"

КИЕВ, 5 янв – РИА Новости Украина. На реконструкцию станции метро "Левобережная" в Киеве выделят 25 млн грн, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на портал госзакупок ProZorro.

На портале был объявлен тендер на ремонт фасада и вестибюля станции.

Согласно условиям тендера, подрядчик обязуется создать современную систему навигации для пассажиров, а также увеличить размер букв названия станции на фасадах вестибюлей.

Также планируется обустроить перекрытие фасада вестибюля из долговечных, антивандальных и устойчивых к механическим повреждениям материалов.

Кроме того, планируется установка по 4 вестибюльных дверей из алюминиевого сплава, с устройствами для блокировки и закрытия в случае противоправных действий в две нити на входах-выходах из вестибюлей станции. Работы намерены закончить до 20 апреля 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Киевском городском совете появилась инициатива по переименованию станции метро "Петровка" в "Почайну".