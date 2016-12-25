КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Станции киевского метро "Черниговская" и "Лесная" возобновили работу после того, как спасатели ликвидировали пожар на рынке секонд-хенда, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Возобновлена работа станций метро "Лесная" и "Черниговская", — говорится в сообщении.

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Ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что в результате пожара на рынке найдено тело человека на складе секонд-хенда.

По данным СМИ, спасатели обнаружили тело женщины.

На месте работают пожарные, выгоревшая площадь составляет примерно 2 тыс кв м. Причины устанавливаются.