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Станции киевского метро "Черниговская" и "Лесная" возобновили работу

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Масштабный пожар на рынке в Киеве (8)

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Возобновлена работа станций метро "Лесная" и "Черниговская". Они были временно закрыты в связи с масштабным пожаром, возникшим на рынке возле одной из станций.
Ситуация в киевском метрополитене. Архивное фото
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Станции киевского метро "Черниговская" и "Лесная" возобновили работу после того, как спасатели ликвидировали пожар на рынке секонд-хенда, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Клубы черного дыма затянули район киевского метро Лесная. Видео
Vitalii Melnik/Facebook
Клубы черного дыма затянули район киевского метро "Лесная"

"Возобновлена работа станций метро "Лесная" и "Черниговская", — говорится в сообщении.

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Ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что в результате пожара на рынке найдено тело человека на складе секонд-хенда.

По данным СМИ, спасатели обнаружили тело женщины.

На месте работают пожарные, выгоревшая площадь составляет примерно 2 тыс кв м. Причины устанавливаются.

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