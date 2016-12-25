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Последствия пожара на складе секонд-хенда в Киеве

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Масштабный пожар на рынке в Киеве (8)

(обновлено: )19201

    Две станции метро закрыты в Киеве из-за масштабного пожара на складе секонд-хенда на востоке Киева. По последним данным, погиб один человек.

    Как сообщает "112 Украина" со ссылкой на представителя главного управлений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлану Водолагу, сообщение о пожаре поступило в 11.43. Сразу на место происшествия прибыли первые спасательные подразделения. На момент их прибытия площадь пожара уже составляла около 500 кв. м. 

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    В настоящее время пожар потушен.

    Как отмечается, предварительные причины возникновения пожара будут устанавливаться после окончательной ликвидации возгорания. 

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