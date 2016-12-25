На месте пожара на складе секонд-хенда в Киеве найдено тело - ГСЧС

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В результате пожара на рынке у метро "Лесная" в Киеве найдено тело человека на складе секонд-хенда, сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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Ранее сообщалось, что две станции метро закрыты из-за пожара.

"Во время пожара обнаружено тело человека неизвестного пола. Работы по ликвидации пожара продолжаются", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

В то же время спикер ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага в эфире "112 Украина" сообщила, что на месте пожара на "Дарынке" в Киеве спасатели обнаружили тело женщины.

"Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций в туалете, как и сообщали свидетели, было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Тело еще находится там, потому что работы по ликвидации пожара еще ведутся. Окончательную информацию о количестве жертв мы сможем сообщить только после полной ликвидации пожара", — сообщила она.

Напомним, ранее ГСЧС сообщала,что в результате пожара на рынке у метро "Лесная" в Киеве погибших и пострадавших нет.