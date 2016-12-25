Киев
RSS

На месте пожара на складе секонд-хенда в Киеве найдено тело - ГСЧС

Тема:

Масштабный пожар на рынке в Киеве (8)

(обновлено: )65601
Согласно информации управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, во время пожара обнаружено тело человека неизвестного пола. Работы по ликвидации пожара продолжаются.
Последствия пожара на рынке в Киеве 25 декабря 2016 года
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В результате пожара на рынке у метро "Лесная" в Киеве найдено тело человека на складе секонд-хенда, сообщает управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Клубы черного дыма затянули район киевского метро Лесная. Видео
Vitalii Melnik/Facebook
Клубы черного дыма затянули район киевского метро "Лесная"

Читайте также: Ту-154 с военными, артистами и журналистами потерпел крушение над Черным морем

Ранее сообщалось, что две станции метро закрыты из-за пожара.

"Во время пожара обнаружено тело человека неизвестного пола. Работы по ликвидации пожара продолжаются", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

В то же время спикер ГУ ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага в эфире "112 Украина" сообщила, что на месте пожара на "Дарынке" в Киеве спасатели обнаружили тело женщины.

"Во время тушения пожара и разбора сгоревших конструкций в туалете, как и сообщали свидетели, было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. Тело еще находится там, потому что работы по ликвидации пожара еще ведутся. Окончательную информацию о количестве жертв мы сможем сообщить только после полной ликвидации пожара", — сообщила она.

Напомним, ранее ГСЧС сообщала,что в результате пожара на рынке у метро "Лесная" в Киеве погибших и пострадавших нет.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
Крушение российского Ту-154 над Черным морем
Масштабный пожар на рынке в Киеве
Год 2016, уходи! Итоги
"ПриватБанк" - национализация или рейдерство