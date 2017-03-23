Скандал с Евровидением. Теперь все зависит от Порошенко - Погребинский

РИА Новости Украина

Украина понесет репутационные потери, в первую очередь в Евросоюзе, из-за запрета на въезд в страну участнице международного песенного конкурса Европидение-2017 от России Юлии Самойловой, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее в среду пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила, что ведомство запретило Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступлений в Крыму. Как заявил источник в МИД РФ, в Москве считают циничным и бесчеловечным такое решение Киева, сообщают РИА Новости.

"Если это решение останется в силе, то, конечно, оно обернется для Украины репутационными потерями, особенно в Евросоюзе, особенно потому что речь идет о девушке с ограниченными возможностями", — сказал Погребинский.

По его словам, такое решение было прогнозируемым, поскольку СБУ не может отклоняться от соблюдения установленных правил.

Кроме того, Погребинский выразил мнение, что президент Украины Петр Порошенко может вмешаться в ситуацию и отменить запрет СБУ.

"Теперь только президент может на это как-то повлиять. И я не исключаю, что это и произойдет", — добавил Погребинский.