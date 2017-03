Музыка на колесах и не только. Артисты-инвалиды на Евровидении

Из открытых источников

Музыка против дискриминации?

За свою полувековую историю участниками Евровидения не раз становились артисты с ограниченными возможностями, хотя им и не удавалось войти даже в тройку призеров.

Так, в 1992 году Испанию на конкурсе представлял незрячий певец Серафин Зубири с песней "Все это музыка" и занял 14 место.

Выступал он от Испании и в 2000 году с песней "Держусь на мечте", заняв 18 место.

В 1996 году от Австрии на Евровидении выступал незрячий певец Джордж Нуссбаумер с песней "Потому, что тебе хорошо", заняв 10 место.

В 2002 году Германию в финале конкурса представляла незрячая певица Корина Мей с песней "I Can't Live Without Music", композитором которой был Ральф Зигель. Зигель, как известно, в свое время был продюсером культовой группы Dschinghis Khan.

Однако певица тогда заняла лишь 19 место.

Евровидение 2008

В 2008 году на Евровидении Грузию представляла Диана Гурцкая с песней "Peace Will Come". Она стала первой незрячей с рождения певицей из Восточной Европы, которая выступила на конкурсе. Артистка тогда заняла лишь 11 место.

Детское Евровидение 2009

На конкурс от Украины в 2009 году поехал Андраник Алексанян - мальчик с уникальным голосом, которого называли вторым Робертино Лоретти. Однако у юного артиста ахондродиспазия — врожденный дефект костей. Он занял на конкурсе 5 место.

Евровидение 2015

Польшу на ежегодном музыкальном конкурсе представляла Моника Кушинcкая с песней "In the name of love". Кушинcкая — вокалистка, прикованная к инвалидной коляске с 2006 года. Она вместе с другими музыкантами группы Varius Manx попала в автомобильную аварию, после чего оказалась почти парализована.

Певица тогда заняла лишь 23 место.

Следует отметить, что Финляндию в 2015 году представила панк-группа Pertti Kurikan Nimipäivät — музыканты с синдромом Дауна и аутизмом.

Они стали первой панк-группой с самой короткой за историю конкурса 85-секундной песней под названием "Почему я должен". За краткость песни и упрощенную лирику на участников группы посыпалось тогда немало критики.

"Любой человек с ограниченными возможностями может попробовать быть смелее", — комментировал выступление солист Кари Аальто.

В итоге — финская панк-группа так и не прошла в финал конкурса. Их песня не набрала достаточно баллов, чтобы войти в число десяти лучших выступлений.

Кроме того, в 2015 году на Евровидении от Великобритании выступал дуэт Electro Velvet, в состав которой входят Алекс Ларке и Бианка Николас, которые исполнили свою дебютную композицию "Still in Love with You" ("Все еще влюблен в тебя").

При этом 26-летняя Бианка Николас больна муковисцидозом – наследственной болезнью, поражающей органы дыхания и железы внутренней секреции. Сообщалось, что много ее времени уходит на ежедневное лечение и музыка остается главным занятием, которое способно поднять Бианке настроение.

