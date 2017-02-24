Джамалу огорчает нетерпение к чужому мнению и национализм

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала считает, что в Украине в последнее время появилась нетерпимость к чужому мнению и усилились проявления национализма.

"От психологического прессинга можно сойти с ума. Многие во всем пытаются найти "зраду" (предательство – ред.). Претензии сыплются со всех сторон, меня забрасывают сообщениями во всех социальных сетях: "почему ты перешла на русский язык во время "Голоса" (песенный конкурс — ред), "подпишите петицию об отмене "Евровидения", "запишите обращение к Кличко, чтобы он перестал убивать бездомных собак", — сообщила она в интервью газете "Комсомольская правда в Украине".

По ее словам, часто приходится сталкиваться с ситуацией, что, отказывая кому-то, становишься врагом. "А если у тебя есть свое мнение, ты дважды враг. Нужно думать только так, как все. Это меня очень огорчает. Не знаю, как с этим бороться", — добавила она.

Джамала также отметила, что ей приходится сталкиваться и с проявлениями национализма.

"Хочется горько плакать, когда читаешь комменты типа: "Где этнические украинцы в жюри?" Что это за постановка вопроса? Каждый проживающий в нашей стране — украинец. Мы все граждане Украины, мы должны искать, что нас объединяет, что делает нас одним народом, а не сортировать всех по этническому признаку. Иначе быть беде", — считает певица.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Конкурс пройдет в Киеве, финал запланирован на 13 мая, полуфиналы — на 9 и 11 мая.