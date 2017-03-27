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    Решение Турции не вступать в ЕС не будет значимым для Европы – эксперт

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    В Европе есть "достаточные силы", которые противодействуют вхождению Турции в состав ЕС. Политики таких стран, как Великобритания и Германия ранее заявляли, что Турция – это не та страна, которая должна быть членом ЕС, считает эксперт.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    РИА Новости Украина

    В условиях нарастания противостояния между турецким руководством и Евросоюзом народ Турции на референдуме может высказаться против вступления страны в ЕС, однако для Европы это решение не будет очень значимым, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

    Флаги Евросоюза
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
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    Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения референдума, на который он предлагает вынести вопрос о целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.

    Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституцию, который пройдет в Турции 16 апреля.

    "Вот это вот продолжение напряженности и даже противостояния руководства Эрдогана с ЕС действительно набирает силу. И я думаю, что если будет этот референдум, в том числе, по поводу вступления Турции в ЕС, здесь при нынешнем руководстве Эрдогана и при нынешней внутренней ситуации с Турцией, да, здесь может быть ответ и отрицательным, этого нельзя исключать", — сказал Долгов РИА Новости.

    По словам эксперта, предложение референдума — "это способ давления на страны ЕС". "Поскольку это противостояние, оно нарастает, Эрдоган пытается таким вот способом постановки на референдум этого вопроса о вступлении оказать давление на Европейский союз", — подчеркнул он.

    По его словам, в Европе есть "достаточные силы", которые противодействуют вхождению Турции в состав ЕС. Политики таких стран, как Великобритания и Германия ранее заявляли, что Турция – это не та страна, которая должна быть членом ЕС, отметил эксперт.

    "Поэтому я не думаю, что вот этот вот ответ на референдуме о том, что Турции уже не стоит пытаться вступать в ЕС, для ЕС это не будет какой-то такой шокирующей новостью, и особого такого кардинального значения и практического значения это не будет иметь", - добавил Долгов.

    Он подчеркнул, что с юридической точки зрения референдум – это только мнение общественности и выражение поддержки Эрдогана, но "конкретное решение по этому вопросу принимает руководство Турции".

    "Я не думаю, что это как-то повлияет на отношения ЕС и Турции. Они сейчас достаточно сложные. И, в общем-то, видна тенденция к дальнейшему обострению этих отношений. И пока у власти находится вот эта группировка Эрдогана правящая, эти отношения вряд ли будут улучшаться", — добавил эксперт.

    Он также обратил внимание, что даже если Турция решит не вступать в ЕС и выйти из его сферы влияния, у стран союза все равно существуют достаточно эффективные рычаги давления на Турцию в связи с тем, что на их территории проживает большая турецкая диаспора.

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    "При желании ЕС может воздействовать вот именно на этом участке. Не высылать, конечно, но, по крайней мере, не принимать новых гастарбайтеров из Турции или как-то затруднить или осложнить их приезд, какие-то поставить заслоны на перечисление финансовых средств", — отметил Долгов.

    Эксперт предположил, что если решение будет принято не в пользу ЕС, то дальше может встать вопрос о членстве Турции в НАТО.

    "Пока об этом не говорится и не дискутируется этот вопрос, но такое нарастание напряженности между ЕС и Турцией, оно может заставить Эрдогана прибегнуть и вот к такому виду давления, то есть членство Турции в НАТО", - сказал Долгов.

    По словам собеседника агентства, на фоне конфликта с ЕС, становится заметным стремление Турции "развернуться в сторону России". Однако "Турция при нынешнем руководстве Эрдогана преследует только свои интересы и преследует достаточно бесцеремонно", отметил он.

    По мнению Долгова, в отношении России Турция действует во многом так же бесцеремонно, как и в отношении Европы. Это проявляется и в позиции страны по сирийскому вопросу, и в истории со сбитым российским самолетом, и в настойчивых требованиях отменить российские санкции против ряда турецких фирм, и в непризнании воссоединения Крыма с Россией, отметил эксперт.

    По его словам, предыдущий опыт показал, что считать Турцию надежным партнером "достаточно проблематично".

    "Это говорит о том, что опираться на Турцию как на надежного партнера – это иллюзия. И российская сторона, по моему, сейчас уже достаточно практично подходит к этому вопросу", - подчеркнул Долгов.

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