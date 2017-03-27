Решение Турции не вступать в ЕС не будет значимым для Европы – эксперт

РИА Новости Украина

В условиях нарастания противостояния между турецким руководством и Евросоюзом народ Турции на референдуме может высказаться против вступления страны в ЕС, однако для Европы это решение не будет очень значимым, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Эксперт: Евросоюз — образование, обреченное на провал

Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения референдума, на который он предлагает вынести вопрос о целесообразности продолжения переговоров о вступлении страны в ЕС.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституцию, который пройдет в Турции 16 апреля.

"Вот это вот продолжение напряженности и даже противостояния руководства Эрдогана с ЕС действительно набирает силу. И я думаю, что если будет этот референдум, в том числе, по поводу вступления Турции в ЕС, здесь при нынешнем руководстве Эрдогана и при нынешней внутренней ситуации с Турцией, да, здесь может быть ответ и отрицательным, этого нельзя исключать", — сказал Долгов РИА Новости.

По словам эксперта, предложение референдума — "это способ давления на страны ЕС". "Поскольку это противостояние, оно нарастает, Эрдоган пытается таким вот способом постановки на референдум этого вопроса о вступлении оказать давление на Европейский союз", — подчеркнул он.

По его словам, в Европе есть "достаточные силы", которые противодействуют вхождению Турции в состав ЕС. Политики таких стран, как Великобритания и Германия ранее заявляли, что Турция – это не та страна, которая должна быть членом ЕС, отметил эксперт.

"Поэтому я не думаю, что вот этот вот ответ на референдуме о том, что Турции уже не стоит пытаться вступать в ЕС, для ЕС это не будет какой-то такой шокирующей новостью, и особого такого кардинального значения и практического значения это не будет иметь", - добавил Долгов.

Он подчеркнул, что с юридической точки зрения референдум – это только мнение общественности и выражение поддержки Эрдогана, но "конкретное решение по этому вопросу принимает руководство Турции".

"Я не думаю, что это как-то повлияет на отношения ЕС и Турции. Они сейчас достаточно сложные. И, в общем-то, видна тенденция к дальнейшему обострению этих отношений. И пока у власти находится вот эта группировка Эрдогана правящая, эти отношения вряд ли будут улучшаться", — добавил эксперт.

Он также обратил внимание, что даже если Турция решит не вступать в ЕС и выйти из его сферы влияния, у стран союза все равно существуют достаточно эффективные рычаги давления на Турцию в связи с тем, что на их территории проживает большая турецкая диаспора.

"При желании ЕС может воздействовать вот именно на этом участке. Не высылать, конечно, но, по крайней мере, не принимать новых гастарбайтеров из Турции или как-то затруднить или осложнить их приезд, какие-то поставить заслоны на перечисление финансовых средств", — отметил Долгов.

Эксперт предположил, что если решение будет принято не в пользу ЕС, то дальше может встать вопрос о членстве Турции в НАТО.

"Пока об этом не говорится и не дискутируется этот вопрос, но такое нарастание напряженности между ЕС и Турцией, оно может заставить Эрдогана прибегнуть и вот к такому виду давления, то есть членство Турции в НАТО", - сказал Долгов.

По словам собеседника агентства, на фоне конфликта с ЕС, становится заметным стремление Турции "развернуться в сторону России". Однако "Турция при нынешнем руководстве Эрдогана преследует только свои интересы и преследует достаточно бесцеремонно", отметил он.

По мнению Долгова, в отношении России Турция действует во многом так же бесцеремонно, как и в отношении Европы. Это проявляется и в позиции страны по сирийскому вопросу, и в истории со сбитым российским самолетом, и в настойчивых требованиях отменить российские санкции против ряда турецких фирм, и в непризнании воссоединения Крыма с Россией, отметил эксперт.

По его словам, предыдущий опыт показал, что считать Турцию надежным партнером "достаточно проблематично".

"Это говорит о том, что опираться на Турцию как на надежного партнера – это иллюзия. И российская сторона, по моему, сейчас уже достаточно практично подходит к этому вопросу", - подчеркнул Долгов.