наверх
22.03.201711:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.09
  • USD26.85- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Италии арестован один из самых опасных европейских мафиози

    (обновлено: )10210
    В ходе спецоперации мафиози был обнаружен в секретном бункере, построенном в его родном городе Бенестаре. По данным правоохранителей, он возглавляет одну из самых агрессивных группировок могущественной калабрийской преступной организации "ндрангета".
    Коллаж: авто итальянских карабинеров и фото задержанного мафиози
    La Cnews 24

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Сотрудники спецподразделений итальянских карабинеров арестовали минувшей ночью в южноитальянской области Калабрия мафиози Санто Воттари, который входил в список наиболее опасных преступников Европы, находящихся в розыске.

    Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман (Коротышка)
    Скриншот
    Тюрьма для наркобарона: полиция в полях, преступник за решеткой

    Как сообщил региональный телеканал La Cnews 24, в ходе спецоперации Воттари был обнаружен в секретном бункере, построенном в его родном городе Бенестаре. По данным местных правоохранительных органов, он возглавляет одну из самых агрессивных группировок могущественной калабрийской преступной организации "ндрангета".

    Гангстер причастен ко многим кровавым преступлениям, в частности, к так называемой "бойне в Дуйсбурге", в ходе которой в этом немецком городе в августе 2007 года были убиты шесть человек. Воттари был приговорен итальянским судом к 30 годам тюремного заключения и находился в международном розыске. Мафиози был внесен в список наиболее опасных преступников Европола.

    Ранее сообщалось, что представитель прокуратуры мексиканского штата Чиуауа Карлос Уэрта сообщил во вторник о гибели Рауля Гамбоа по прозвищу Капрал, лидера наркокартеля "Ла Линеа".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Национальный корпус" заблокировал офис "Сбербанка" в Запорожье
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Эмблема Евровидения в Киеве
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Владимир Лановой
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия