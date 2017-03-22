В Италии арестован один из самых опасных европейских мафиози

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. Сотрудники спецподразделений итальянских карабинеров арестовали минувшей ночью в южноитальянской области Калабрия мафиози Санто Воттари, который входил в список наиболее опасных преступников Европы, находящихся в розыске.

Как сообщил региональный телеканал La Cnews 24, в ходе спецоперации Воттари был обнаружен в секретном бункере, построенном в его родном городе Бенестаре. По данным местных правоохранительных органов, он возглавляет одну из самых агрессивных группировок могущественной калабрийской преступной организации "ндрангета".

Гангстер причастен ко многим кровавым преступлениям, в частности, к так называемой "бойне в Дуйсбурге", в ходе которой в этом немецком городе в августе 2007 года были убиты шесть человек. Воттари был приговорен итальянским судом к 30 годам тюремного заключения и находился в международном розыске. Мафиози был внесен в список наиболее опасных преступников Европола.

Ранее сообщалось, что представитель прокуратуры мексиканского штата Чиуауа Карлос Уэрта сообщил во вторник о гибели Рауля Гамбоа по прозвищу Капрал, лидера наркокартеля "Ла Линеа".