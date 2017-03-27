ЕС отмечает 60-летие Римского договора в атмосфере тревоги и нестабильности

Владимир Матвеев, обозреватель

Празднование 60-ой годовщины подписания Римского договора о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в Риме омрачено тем, что через четыре дня Великобритания начинает официальный процесс выхода из ЕС, передает "Голос Америки".

Представители лидеров 27-ми стран-членов ЕС и Европейского Совета, Европейского парламента и Европейской комиссии подписали в Риме 25 марта новую декларацию на Капитолийском холме, где в 1957 году шесть государств-основателей подписали Римский договор, который положил начало Европейскому экономическому сообществу.

В документе европейские лидеры определили главные направления развития Евросоюза в ближайшие 10 лет. Текст заявления обнародован на сайте Европейского совета.

Кризисный ЕС стремится к гораздо более гибкому блоку. Наряду с этим, на встрече предметом дискуссий стала концепция «Европы разных скоростей», которая предусматривает возможность для разных стран придерживаться различных темпов развития и интеграции и внедрять определенную политику в разное время.

Как говорится в Римской декларации, лидеры ЕС договорились о приверженности работать по повестке, которая с включает четыре принципа: "безопасная Европа", "процветающая и устойчивая Европа", "социальная Европа", "более сильная на мировой сцене Европа".

Страны ЕС намерены действовать вместе, но в случае необходимости, двигаясь в одном направлении, они допускают "делать это разными темпами" — именно такой подход станет дополнением соглашения, которое определяет политику ЕС. "Эта концепция, предложенная Германией и Францией, вызвала протест ряда восточноевропейских государств-членов ЕС", — сообщает "Голос Америки".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, председатель Европейского совета Дональд Туск, президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Италии Паоло Джентилоне (слева направо) перед началом саммита 27 стран-участниц Евросоюза в Риме.

Принцип "многоскоростной Европы" стал одной из основных трудностей при подготовке саммита. Его поддерживают, в частности, Германия, Франция и страны Бенилюкса, однако ряд стран Восточной Европы, в том числе Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, выступали против упоминания этого принципа в итоговой декларации. Их тревожит то, что подобный сценарий не будет способствовать реальному сплочению ЕС и позволит странам Западной Европы принимать решения без их участия.

Федеральный канцлер Ангела Меркель выступила в защиту понятия "Европа разных скоростей". По ее словам, это "ни в коем случае не значит, что у Европы нет совместного будущего".

Наряду с этим, накануне допущение ошибок евроблоком, канцлер признала в интервью первому каналу итальянского гос телевидения РАИ. "Открывая внутренние границы, мы не думали об укреплении внешних границ. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации; главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности", — заявила Меркель.

Переживание евроблоком кризисов прозвучало как на саммите, так и записано в Декларации.

Евросоюз переживает ряд внутренних и внешних угроз. Они заметны на уровне кризиса евро и долгового кризиса. Затянувшиеся экономические трудности также поспособствовали снижению поддержки ЕС. Усилившиеся партии и движения популистов и евроскептиков выступают против существования ЕС. В частности, во Франции Марин Ле Пен с успехом проводит свою президентскую кампанию, пишет The Economist.

И кризис с мигрантами и беженцами лишь стих, и Европа может продемонстрировать еще больший свой раскол. Серьезных решений и реальных действий по воплощению в жизнь положений Декларации едва ли стоит ждать до выборов во Франции и ФРГ, где, несмотря на заявления лидеров ЕС, крепнут силы евроскептиков.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского совета Дональд Туск перед началом саммита 27 стран-участниц Евросоюза в Риме

Как отмечает The Economist, "повторный финансовый кризис, способный снова пошатнуть евро, или избрание другого правительства, желающего провести референдум о членстве в ЕС или о евро, может послужить причиной раскола Евросоюза".

Помимо указанных проблем евроблока на саммите также отмечалось, что одной из наибольших слабостей блока является процесс внедрения принятых решений.

Невзирая на это, европейские лидеры подтвердили приверженность блоку и дальнейшему сотрудничеству и заявили, что «Европа — это наше общее будущее». В то же время, в атмосфере витала обеспокоенность в связи с тем, как выход Великобритании из ЕС повлияет на будущее блока.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не присутствовала на прошедшем в субботу саммите. В Риме группы противников и сторонников Европы, включая противников Brexit, вышли на демонстрации. По подсчетам полиции в целом ряде демонстраций, на про- и антиевропейские митинги вышли десятки тысяч людей.

Премьер-министр Польши Беата Шидло, которая недавно резко выступила против решения других лидеров Евросоюза переизбрать ее предшественника Дональда Туска на должность президента ЕС и предложенного председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером сценария развитая евроблока, согласилась подписать договор лишь в самом конце саммита, напомнив, что выступает против идеи "Европы многих скоростей", сообщает "Голос Америки".

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Греция также затягивала подписание документа в надежде добиться упоминания в новом соглашении социальных гарантий в контексте требований МВФ.

Напомним, европейский "единый рынок", который не давал странам ЕС отстаивать свои собственные интересы, еще больше усилил расхождения между экономиками ЕС, которые порой называют "евродивергенцией". Доминирующее положение ФРГ в ЕС и служащий ее интересам федерализм стали одними из основных аргументов в пользу Brexit.

Похоже, многие политики раскалываемого ЕС, столкнувшись с такими вызовами, как Brexit, политика президента США Дональда Трампа со скептическим взглядом на единство ЕС, долговой и миграционный кризисы евроблока, заняты преимущественно тем, что пытаются любым образом сохранить формальное единство ЕС, даже путём выхолащивания его прежних ценностей и идеалов.