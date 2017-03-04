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    Интервью

    Варшава уже хочет сделать Бандеру другом - Рудяков

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (96)

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    По словам эксперта-международника Павла Рудякова, в настоящее время власти Польши готовят несколько вариантов преодоления кризиса в украинско-польских отношениях.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В пятницу в Киеве прошел круглый стол на тему: "Украина и Польша — естественные союзники в противостоянии "гибридной" агрессии: эффективные форматы взаимодействия". Большинство собравшихся экспертов сошлись во мнении, что главным виновником испортившихся отношений между соседями являются "агрессоры" из Российской Федерации.

    По словам эксперта-международника Павла Рудякова, в поиске внешнего врага, который якобы стравливает Украину и Польшу стороны явно перестарались.

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    "Можно было и вовсе предположить, что российские спецслужбы поссорили библейских героев Каина и Авеля,  - говорит Рудяков. — На самом деле, сегодня украинско-польские отношения больше актуальны для поляков, чем для нас. Поляки активно предъявляют требования, которые Украина должны выполнить. Украинская сторона, в свою очередь, продолжает настаивать на том, какая великая дружба сохраняется между двумя странами".

    Между тем, по словам специалиста, в ближайшее время конфликт между Украиной и Польшей может быть преодолен. 

    "Если раньше Польша чуть ли не в ультимативной форме требовала отказаться от всего, что связано с УПА и Степаном Бандерой, то теперь они готовы на некоторые уступки, — отмечает эксперт. — В Польше подготовлен паллиативный вариант, который пусть и сгладит острые углы, вряд ли разрешит конфликт. Суть его заключается в использовании двух образов Бандеры. Первый — который Украина использует против русских, второй — друг поляков. Сегодня на высоком уровне проходит разработка этой стратегии, польская пропаганда направлена на то, чтобы исключить Бандеру из украинско-польских отношений, при этом оставив его в украинско-русских. Что до простых поляков, то они, по сути, сильно далеки от вопросов идеологии. Поляки в своем большинстве выступают против того, чтобы украинцы приезжали на заработки в Польшу и мешали им жить".

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