Расширение ЕС вошло в конфликт с евроинтеграцией - Маркетти

РИА Новости Украина

Несомненно, европейская история знавала и лучшие времена, а в последние годы переживает особенно сложные моменты. ЕС не сумел единым фронтом противостоять как экономическому, так и миграционному кризису, а также не сумел выработать внешнюю политику и политику общественной безопасности, чтобы противостоять международному терроризму. Последнее потрясение – Брексит – возможно, повлечет неожиданные последствия для всей Европы. Так считает профессор Университета LUISS Giudo Carli, специалист по международным отношениям Рафаэле Маркетти (Raffaele Marchetti), к которому Sputnik Italia обратился за комментарием накануне саммита глав ЕС в Риме, посвященного 60-летию подписания Римского Договора, заложившего фундамент Евросоюза:

"Все-таки итог 60 лет позитивный: континент был все эти годы избавлен от междоусобных войн, а также обрел административную, экономическую и финансовую интеграцию всех стран-участниц. Это позитивные аспекты, поскольку они сильно облегчили жизнь европейским гражданам – они могут передвигаться по ЕС без паспорта, а также имеют возможность инвестировать, открыть фирму, или без труда отправиться учиться в другую европейскую страну.

А неудачей, по-моему, стала недостаточно полная интеграция, скажем, в вопросе миграционного кризиса. Не была выработана единая система управления миграционными потоками и распределения мигрантов.

То есть проблема не в единой Европе, а в том, что в Евросоюзе все еще мало единства, и необходимо его углублять. Миграционный кризис произошел потому, что экономический кризис позволил подняться партиям, которые выступают против истеблишмента, и они воспользовались этой темой, чтобы заработать голоса избирателей.

Именно создание Европы двух скоростей решит проблему недостаточной интеграции, пусть даже разделение стран на 2 скорости развития вызовет определенную обиду у тех, кого причислят ко второй скорости.

Если оглянуться назад, то расширение на восток было стратегическим выбором Германии, которой требовался больший контроль за восточными территориями, Англии, которая не хотела слишком углубленной интеграции Евросоюза, и США, желавших расширить сферу влияния ЕС-НАТО против России. А фактически именно это расширение и вызвало проблемы. Таким образом, концепция двухскоростной Европы в каком-то смысле призвана решить вызванные расширением проблемы.

В случае с установлением безвизового режима для Грузии и Украины речи об этом идти не может – ситуация "замерла", и такое расширения ЕС на повестке дня не стоит. Я не вижу среди возможных членов ЕС ни Грузию, ни Украину. С этой точки зрения я скорее рассматриваю Балканы – Боснию, Македонию. Такое расширение в будущем возможно.

Думаю, что отношения между Россией и ЕС ждет некоторое улучшение, и это естественным образом зависит от того, какие отношения установятся у России и США. Думаю, что Европа будет двигаться в ту же сторону, что и Соединенные Штаты. Если до улучшения дойдет, то дальше ЕС нужно будет решить уже внутреннюю проблему: страны, которые готовы восстановить отношения (с Москвой) должны будут каким-то образом уговорить на это страны Восточной Европы, которые такого диалога боятся".