Соцсети: почему безвиз все ближе, а Европа - дальше

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования. Теперь долгожданный безвиз уже не за горами — вопрос об отмене виз для украинцев в Европейском парламенте рассмотрят 5 апреля, только после этого к нему вернутся представители стран-ленов ЕС и утвердит Совет Европы.

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В украинском сегменте соцсетей теме безвизового режима с ЕС посвящено немало комментариев. Вот только в последнее время мысли о долгожданном режиме приобретают несколько иные тона: "Вроде и хорошая новость, а… Европа в данный конкретный момент от меня гораздо дальше, чем в 2013… Но детям по любому пригодится". "Безвиза не будет. Будет либерализация. Все документы, которые вы раньше несли в посольство, включая бронь отеля и обратный билет, теперь нужно будет показать на границе… Я не могу понять, в чем тут выигрыш", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook