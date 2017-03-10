наверх
10.03.201717:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: почему безвиз все ближе, а Европа - дальше

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (280)

    (обновлено: )7810
    Комитет Европарламента утвердил безвиз для Украины. Однако окончательное решение по этому вопросу украинцы смогут услышать не раньше апреля. Как отреагировали на такую новость в соцсетях?
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В четверг, 9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования. Теперь долгожданный безвиз уже не за горами — вопрос об отмене виз для украинцев в Европейском парламенте рассмотрят 5 апреля, только после этого к нему вернутся представители стран-ленов ЕС и утвердит Совет Европы.

    Читайте также: В Версале проговорили "Европу разных скоростей" на фоне раскола ЕС

    В украинском сегменте соцсетей теме безвизового режима с ЕС посвящено немало комментариев. Вот только в последнее время мысли о долгожданном режиме приобретают несколько иные тона: "Вроде и хорошая новость, а… Европа в данный конкретный момент от меня гораздо дальше, чем в 2013… Но детям по любому пригодится". "Безвиза не будет. Будет либерализация. Все документы, которые вы раньше несли в посольство, включая бронь отеля и обратный билет, теперь нужно будет показать на границе… Я не могу понять, в чем тут выигрыш", — есть в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Уголь
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге