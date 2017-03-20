Нардеп Артеменко показал свой канадский паспорт

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Украины Андрей Артеменко, обративший на себя внимание в начале этого года благодаря "мирному плану", заявил о том, что его канадский паспорт был аннулирован еще в 2014 году, при этом политик показал фотографии документа, сообщает издание "Хвиля".

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об ответственности народных депутатов Украины и государственных служащих за получение двойного гражданства.

Во время круглого стола в Киеве на тему "Нужно ли Украине двойное гражданство" Артеменко сказал, что его канадский паспорт был аннулирован еще перед парламентскими выборами 2014 года. При этом он подчеркнул, что был аннулирован паспорт, но не гражданство Канады.

"Хвиля" Канадский паспорт Андрея Артеменко

Также Нардеп показал фотографии своего канадского паспорта прямо во время круглого стола.

"Сама идея запрета двойного гражданства убивает идею поддержки Украины со стороны украинцев, которые имеют два и более гражданства, а таковых не менее 3,5 млн. человек. Мы утратим поддержку этих людей, если пойдем на такой шаг", — считает Артеменко.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Во вторник, 21 февраля, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.