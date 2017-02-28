От Луценко требуют внести в Раду представление на арест Артеменко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал генпрокурора Юрия Луценко внести в Верховную Раду представление на арест внефракционного нардепа Андрея Артеменко, предложившего "план" снятия санкций с РФ.

Ранее Ляшко заявлял, что Артеменко разработал план по нормализации отношений с Россией вместе с лидером гражданского движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком и лидерами партии "Оппозиционный блок" Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко. По его данным, они вместе летали в Москву незадолго до публикации в New York Times. Артеменко на своей пресс-конференции в понедельник сообщил, что все свои поездки в Москву согласовывал с руководством украинских спецслужб.

"Сегодняшние заявления предателя Артеменко — сплошная ложь! Как лидер фракции я не знал ни о его поездки в Москву, ни про его кремлевский "план". Когда узнал об этой провокации из прессы, по моей инициативе Артеменко был немедленно исключен из нашей фракции за измену. Поскольку в действиях Артеменко признаки преступлений, я требую от генпрокурора немедленно внести в Раду представление на арест Артеменко, пока он не сбежал из Украины", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Как заявляет Ляшко, депутат Артеменко имеет двойное гражданство.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

Читайте также: На равных. Россия признала документы жителей ДНР и ЛНР

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Во вторник, 21 февраля, Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.