Артеменко повторно допросили в ГПУ

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, заявил, что в понедельник во второй раз был на допросе в прокуратуре в качестве свидетеля.

Ранее Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "государственная измена". Глава ведомства Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат в минувшую пятницу впервые был на допросе в прокуратуре.

"Я давал пояснения в качестве свидетеля и больше никаких повесток и будущих вызовов не получил. К сожалению, у меня взяли подписку о неразглашении, поэтому, какие именно мне задавали вопросы, я, к сожалению, объяснить не могу. Могу сказать только, что, конечно, их интересовали те составляющие моей мирной инициативы, которые я обнародовал", — сказал Артеменко журналистам, следует из трансляции телеканала "112 Украина".

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана – "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

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Артеменко был официально исключен из фракции "Радикальной партии", бывшие коллеги заявили, что будут добиваться лишения его депутатского мандата. Сам Артеменко заявил, что намерен остаться внефракционным депутатом. Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье "государственная измена" на Артеменко. Генпрокурор Юрий Луценко заявил о вероятности, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии неприкосновенности с Артеменко.