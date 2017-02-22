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    В Раде предложили лишать депутатов мандата за двойное гражданство

    (обновлено: )43
    Как сообщил Олег Ляшко, в парламенте есть народные депутаты, у которых кроме украинского есть еще российское гражданство. Также он сообщил об инициировании законопроекта о лишении мандатов нардепов за двойное гражданство.
    Верховная Рада
    @poroshenko

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал от СБУ и Генпрокуратуры открыть уголовные дела в отношении лиц, которые имеют двойное гражданство и предлагает установить за это санкции.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам политика, де-юре в Украине возможно существование только одного гражданства, однако фактически есть случаи двойного гражданства, что противоречит положениям Конституции. В законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.

    "У нас тут есть депутаты, которые кроме украинского имеют российское гражданство и других стран… Мы требуем от Службы безопасности Украины (СБУ) обнародовать данные кто из народных депутатов ездит в Москву и проинформировать общество с какой целью эти народные депутаты Украины ездят", — заявил Ляшко в среду, выступая в Раде.

    Он сообщил, что завтра будет инициирован законопроект, который предусматривает ответственность за наличие другого помимо украинского гражданства.

    "Сегодня или завтра я вместе с коллегами из Радикальной партии инициируем законопроект, который предусматривает ответственность за наличие другого помимо украинского гражданства… Мы предлагаем лишить мандата народных депутатов Украины, которые имеют другое кроме украинского гражданство", — добавил Ляшко.

    Ранее сообщалось, что депутаты парламентской фракции "Народный фронт" предлагают Верховной Раде запретить предоставлять украинское гражданство гражданам государства, которое признано "страной-агрессором".

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