В Раде предложили лишать депутатов мандата за двойное гражданство

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал от СБУ и Генпрокуратуры открыть уголовные дела в отношении лиц, которые имеют двойное гражданство и предлагает установить за это санкции.

По словам политика, де-юре в Украине возможно существование только одного гражданства, однако фактически есть случаи двойного гражданства, что противоречит положениям Конституции. В законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.

"У нас тут есть депутаты, которые кроме украинского имеют российское гражданство и других стран… Мы требуем от Службы безопасности Украины (СБУ) обнародовать данные кто из народных депутатов ездит в Москву и проинформировать общество с какой целью эти народные депутаты Украины ездят", — заявил Ляшко в среду, выступая в Раде.

Он сообщил, что завтра будет инициирован законопроект, который предусматривает ответственность за наличие другого помимо украинского гражданства.

"Сегодня или завтра я вместе с коллегами из Радикальной партии инициируем законопроект, который предусматривает ответственность за наличие другого помимо украинского гражданства… Мы предлагаем лишить мандата народных депутатов Украины, которые имеют другое кроме украинского гражданство", — добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что депутаты парламентской фракции "Народный фронт" предлагают Верховной Раде запретить предоставлять украинское гражданство гражданам государства, которое признано "страной-агрессором".