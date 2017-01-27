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    Общество

    Мандат миссии ОБСЕ на границе с РФ продлили на три месяца

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    Мандат наблюдателей ОБСЕ продлен на три месяца в пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" Ростовской области. Миссия состоит из 20 пограничных наблюдателей, включая руководителя группы.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Постоянный совет ОБСЕ в очередной раз продлил на три месяца мандат наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе в пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" Ростовской области, сообщила пресс-служба организации.

    "Мандаты миссии наблюдателей ОБСЕ на российской границе на постах "Гуково" и "Донецк"… обновлены сегодня по решению постоянного совета ОБСЕ", — говорится в сообщении.

    Миссия состоит из 20 пограничных наблюдателей, включая руководителя группы. Административная поддержка оказывается со стороны секретариата ОБСЕ в Вене. Эта миссия функционирует отдельно от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ).

    Два российских пункта пропуска граничат с КПП "Изварино" и "Краснопартизанск" на неконтролируемом Киевом участке границы с РФ. В задачи наблюдателей ОБСЕ входит мониторинг ситуации и контроль за передвижением через границу.

    Постоянный совет ОБСЕ принял решение о размещении миссии ОБСЕ на этих пунктах пропуска 24 июля 2014 года. Мандат был рассчитан на три месяца, впоследствии он постоянно продлевается, последний раз – до конца января 2017 года.

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