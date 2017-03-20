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    Россия

    Украинцы получили рекордное число российских паспортов в 2016-м - МВД РФ

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    Переселяются украинцы не только из охваченного вооруженным конфликтом Донбасса, но и из центральной части страны - Киева, Винницы, а также из Харьковской области, сообщил судебный юрист украинской диаспоры в Москве Леонид Козак.
    Обложки заграничных паспортов РФ
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украина второй год подряд занимает первое место в списке стран СНГ по количеству получаемых российских паспортов, в 2016 году более 100 тысяч украинцев получили гражданство России. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные, предоставленные пресс-службой МВД РФ.

    Согласно данным, 100 тыс. 696 украинцев стали обладателями российских паспортов в 2016 году, эта цифра на 49% больше, чем в 2015 году (67,4 тыс. человек).

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лед тронулся. Жители Донецка о признании паспортов ДНР на территории РФ

    Второе место в списке желающих получить гражданство занимает Казахстан — 37,837 человек (в 2015 году — 32,070). Далее следуют Узбекистан (23,216) и Армения (22,264), число желающих получить российские паспорта из этих стран по сравнению с 2015 годом также увеличилось.

    В общем в минувшем году 265,319 человек получили гражданство России, тогда как в 2015 году таких желающих было 209,799 человек.

    Переселяются украинцы не только из охваченного вооруженным конфликтом Донбасса, но и из центральной части страны — Киева, Винницы, а также из Харьковской области, сообщил судебный юрист украинской диаспоры в Москве Леонид Козак.

    Ранее СМИ сообщали, что на территории России для граждан, получивших паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР, действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины.

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    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

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