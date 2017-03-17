Насиров не сдал паспорт гражданина Великобритании

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Глава фискальной службы Украины Роман Насиров, отстраненный от должности на время расследования по делу о коррупции, до сих пор не сдал свой паспорт гражданина Великобритании, заявил в пятницу представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Симкив.

Насиров носит электронный браслет, который дает возможность правоохранителям контролировать его перемещения, отметил Симкив.

"Часть паспортов (Насирова – Ред.) была изъята в ходе обыска в его помещении – это два иностранных паспорта и дипломатический паспорт. Относительно иностранного паспорта Британии, на данное время он не сдан, мы все равно будем настаивать на этом, что есть обязательство Насирова предоставить этот паспорт стороне обвинения", — сказал Симкив журналистам после допроса Насирова.

Правоохранители также проверяют информацию о наличии у Насирова паспорта Венгрии. Кроме того, было официальное подтверждение от посольства Великобритании о наличии у Насирова паспорта этой страны, добавил представитель САП.

Ранее Соломенский районный суд Киева арестовал Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен (около 3,7 миллиона долларов). В четверг Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что жена Насирова внесла залог для его освобождения из-под ареста.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.