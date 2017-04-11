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    В Одессе произошла потасовка в очереди за загранпаспортом

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    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (343)

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    Конфликт возник из-за того, что собравшихся людей оповестили, что перед ними встанут одесситы, которые днем ранее не успели получить паспорт. Произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.
    Канал Думская Нет на YouTube

    За право быть первым в очереди на выдачу загранпаспорта в Одессе мужчина устроил драку с пенсионером и женщиной, сообщает местное издание "УСИ".

    Очередь за оформлением паспортов в Одессе
    Думская.net
    За паспортом: одесситы днюют и ночуют в миграционной службе

    Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

    Инцидент произошел возле входа в в Суворовское районное подразделение Миграционной службы Украины. Чтобы успокоить мужчину, на место прибыла патрульная полиция.

    "В Секторе "централизованного" оформления документов для выезда за рубеж на Десантной, 16 мужчина ударил женщину и старика, чтобы быть первым в очереди на получение загранпаспорта. Пришлось вызвать патрульных, которые приехали минут через 15, когда драка уже утихла, а мужчина признался, что он "не мужчина" прямо на глазах своей жены с собакой, — приводит издание слова очевидца происшествия, журналиста Натальи Чернецкой.

    Как отмечается, конфликт возник из-за того, что собравшихся людей оповестили, что перед ними встанут одесситы, которые днем ранее не успели получить паспорт. Произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

    Ранее сообщалось, что после голосования за введение безвизового режима для Украины граждане страны "обвалили" сайт центра ГП "Документ" по выдаче биометрических паспортов для поездок за границу.

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