В Одессе произошла потасовка в очереди за загранпаспортом

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За право быть первым в очереди на выдачу загранпаспорта в Одессе мужчина устроил драку с пенсионером и женщиной, сообщает местное издание "УСИ".

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Инцидент произошел возле входа в в Суворовское районное подразделение Миграционной службы Украины. Чтобы успокоить мужчину, на место прибыла патрульная полиция.

"В Секторе "централизованного" оформления документов для выезда за рубеж на Десантной, 16 мужчина ударил женщину и старика, чтобы быть первым в очереди на получение загранпаспорта. Пришлось вызвать патрульных, которые приехали минут через 15, когда драка уже утихла, а мужчина признался, что он "не мужчина" прямо на глазах своей жены с собакой, — приводит издание слова очевидца происшествия, журналиста Натальи Чернецкой.

Как отмечается, конфликт возник из-за того, что собравшихся людей оповестили, что перед ними встанут одесситы, которые днем ранее не успели получить паспорт. Произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Ранее сообщалось, что после голосования за введение безвизового режима для Украины граждане страны "обвалили" сайт центра ГП "Документ" по выдаче биометрических паспортов для поездок за границу.