Сервисы выдачи загранпаспортов остановили работу из-за СБУ - СМИ

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Документ" и его центры обслуживания граждан "Паспортный сервис", а также центры оказания админуслуг приостановили работу из-за следственных действий Службы безопасности Украины. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам пресс-секретаря ГП "Документ" Владимира Полищука, все центры обслуживания граждан возобновят работу в Киеве во вторник, 11 апреля, по Украине — в течение недели.

"Сейчас совместно с управлением специальной связи проводятся необходимые мероприятия для восстановления этой работы", — рассказал Полищук.

Сообщается, что восстановление работы центров произойдет сначала в Киеве, потом в крупных городах.

На данный момент загранпаспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы Украины.

Ранее сообщалось, что сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.