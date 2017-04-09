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    Сервисы выдачи загранпаспортов остановили работу из-за СБУ - СМИ

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    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (335)

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    Согласно информации, сейчас заграничные паспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы Украины.
    Заграничный паспорт
    УНИАН

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Госпредприятие "Документ" и его центры обслуживания граждан "Паспортный сервис", а также центры оказания админуслуг приостановили работу из-за следственных действий Службы безопасности Украины. Об этом сообщает "112 Украина".

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    По словам пресс-секретаря ГП "Документ" Владимира Полищука, все центры обслуживания граждан возобновят работу в Киеве во вторник, 11 апреля, по Украине — в течение недели. 

    "Сейчас совместно с управлением специальной связи проводятся необходимые мероприятия для восстановления этой работы", — рассказал Полищук.

    Сообщается, что восстановление работы центров произойдет сначала в Киеве, потом в крупных городах.

    На данный момент загранпаспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы Украины.

    Ранее сообщалось, что сайт государственной компании "Документ" прекратил оформление и выдачу загранпаспортов по техническим причинам.

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